Marcelo vai ao funeral do Papa emérito Bento XVI

Presidente da República fará a viagem de ida e volta a Roma no mesmo dia.

O Presidente da República confirmou à RTP que tenciona estar presente no funeral do Papa Bento XVI na próxima quinta-feira. “Vou e venho no mesmo dia”, disse Marcelo Rebelo de Sousa em Brasília, onde se encontra para a tomada de posse do Presidente brasileiro Lula da Silva que se realiza neste primeiro dia de Janeiro de 2023.

O funeral do Papa emérito Bento XVI vai decorrer na próxima quinta-feira, 5 de Janeiro, na Praça de São Pedro, no Vaticano, a partir das 9h30 locais. "Em princípio irei a Roma, já há outros chefes de Estado que também vão", acrescentou o Presidente da República, que só deverá chegar a Portugal ao final do dia desta segunda-feira.

A cidade de Roma espera receber cerca de 35 mil pessoas durante o velório do Papa Bento XVI e cerca de 60 mil no funeral, segundo estimativas do autarca da cidade.

As cerimónias fúnebres “serão solenes, mas sóbrias”, adiantou este sábado um porta-voz do Vaticano, revelando ter sido o próprio Papa emérito a requerer que o funeral fosse realizado sob o signo da “simplicidade”. O Papa Bento VXI será enterrado numa cripta na Basílica de São Pedro, em Roma, anunciou ainda o Vaticano. As cerimónias fúnebres serão presididas pelo Papa Francisco.

O Papa Bento XVI morreu no sábado passado aos 95 anos de idade.