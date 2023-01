PSG sofreu a primeira derrota após 24 jogos

Chegou ao fim a série de 24 jogos consecutivos sem derrotas do PSG. O campeão francês e actual líder da classificação do campeonato gaulês, sem Neymar (castigado) e Messi (ainda de férias na Argentina após a conquista do Mundial), foi derrotado em casa do Lens, segundo classificado e mais directo perseguidor na tabela, por 1-3.

Com Danilo Pereira a titular – Vitinha foi suplente utilizado a partir dos 58’ -, a equipa de Christophe Galtier sofreu, ao 24.º jogo da época, a primeira derrota, após 19 vitórias e quatro empates.

A derrota começou cedo a ganhar forma. Estavam decorridos apenas 5’ quando o Lens se colocou em vantagem por intermédio do polaco Przemyslaw Frankowski.

O PSG reagiu e chegou ao empate por Hugo Ekitike pouco depois (8’) mas, ainda na primeira parte, Lois Openda bateu Gigi Donnarumma para o 2-1, aos 28’.

Após um início de jogo frenético, o jogo acalmou. Mas no início da segunda parte, o belga Openda, uma das figuras do Lens, assistiu Alexis Claude-Maurice para o 3-1 final.

Com este resultado, o PSG continua líder, com 44 pontos, mas agora com apenas quatro de avanço sobre o Lens.