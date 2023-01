Morreu Anita, das Pointer Sisters, aos 74 anos

The Pointer Sisters venceu em 1975 um Grammy na categoria Melhor Performance Vocal Country, com o êxito Fairytale.

Anita Pointer, que juntamente com as irmãs Bonnie, June e Ruth formou The Pointer Sisters, morreu aos 74 anos vítima de cancro, em Beverly Hills, Califórnia.

​"Foi ela que nos manteve a todos próximos e juntos por tanto tempo. O amor dela pela nossa família viverá em cada um de nós. Por favor, respeitem a nossa privacidade durante este período de luto e perda. O céu é um lugar mais lindo e amoroso com a Anita", referiu a família, num comunicado divulgado este domingo.

​The Pointer Sisters eram uma banda funk, soul e R&B de grandes êxitos que se estreou em 1969. Em 1975, venceu um Grammy na categoria Melhor Performance Vocal Country, com o êxito Fairytale.

Em 1979, Bonnie abandonou o grupo que, mesmo assim, continuou a actuar durante mais algum tempo.

I’m So Excited, Jump (For My Love) e Fire são alguns dos outros êxitos do grupo.