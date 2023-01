Escondidinho de grilo e sorvete de couve-flor (inclui receita). Alguém é servido?

A Universidade Católica desafiou mais de 600 alunos do secundário a criar receitas sustentáveis. Entre as premiadas estão um escondidinho de grilo, gelado de couve-flor e “carne” de casca de banana.

Sugestão do chef: como entrada, springrolls de couve branca com recheio de “carne” de casca de banana. Escondidinho de grilo é o prato principal e, para sobremesa, sorvete de couve-flor.

Este menu inusitado é composto por apenas algumas das criações vencedoras do concurso da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, que desafiou alunos do secundário de todo o país a imaginar a alimentação do futuro. Os vencedores foram anunciados esta semana.

A proposta, à qual mais de 600 estudantes de 66 escolas aderiram, era criar receitas que respondam a três critérios: elevado valor nutricional, baixo custo económico e pegada ecológica reduzida – preocupações de um futuro onde guerras, alterações climáticas e o crescimento da população humana podem influenciar mudanças na nossa alimentação.

“O tema do concurso vem na linha daquilo que são as nossas preocupações há muitos anos: trabalhar as áreas de sustentabilidade ambiental, as recomendações nutricionais e a forma como, nas recomendações alimentares, devem ser contempladas pegadas ecológicas menos impactantes”, explica Marta Correia, co-organizadora do concurso e coordenadora da Licenciatura em Ciências da Nutrição, ao PÚBLICO.

Os grupos compostos por um professor e um a quatro alunos desenvolveram uma receita original (que podia ser a recriação de uma já existente), prepararam o prato e documentaram todo o processo, submetendo a criação nas categorias de entrada, prato principal ou sobremesa. Posteriormente, os melhores trabalhos foram escolhidos numa triagem em duas fases – uma selecção das trinta melhores receitas por quatro especialistas em nutrição e a escolha dos premiados por um júri de cinco especialistas em ambiente, transição alimentar e sustentabilidade.

O concurso, que nasceu a propósito do Dia Mundial da Alimentação em Outubro, tem prémios monetários, sendo que primeiro lugar em cada uma das categorias recebe 100€, o segundo recebe 60€ e o terceiro 40€. Os vencedores estão espalhados por vários cantos do Norte ao Centro do país: Porto, Santa Maria da Feira, Vila Nova de Famalicão, Almada, Abrantes, Loures e Armamar.

Do escondidinho de grilo ao sorvete de couve-flor: são estes os vencedores

Dos pratos vegetarianos ou de peixe, passando por insectos num prato completamente gluten free, imaginação não falta aos jovens estudantes. A alimentação sustentável do futuro traz consigo uma miríade de possibilidades e as doze criações premiadas podiam, facilmente, compor o menu de um restaurante. Nem o júri conseguiu escolher – em todas as categorias, há lugares ocupados por mais do que um prato. Para as “Entradas”, o prato vencedor foi o wrap de vegetais em cama de abóbora.

Já o segundo lugar foi ocupado por spring rolls de couve branca com recheio de “carne” feita com cascas de banana, húmus de folha de abóbora e ainda bombons de húmus com sopa de cogumelos e crumble de castanha.

Neste restaurante sustentável, os pratos principais são hambúrguer de cogumelos e duchesse de tremoço (o vencedor da categoria), rolinho de sarda braseado com puré de batata-doce e marmelo. Em terceiro lugar, escondidinho de grilo – feito com farinha deste insecto – e almôndegas de curgete.

Para terminar em grande, os vencedores da categoria dedicada às sobremesas trazem sugestões de fazer crescer água na boca: crumble de maçã de montanha com frutos vermelhos vence o primeiro lugar, seguido por sorvete de couve-flor em crepes de quinoa.

Sorvete de couve-flor em crepes de quinoa Ingredientes Uma couve-flor congelada

Dois cubos de gelo

Três colheres de sopa de mel

200 mL de leite (vegetal ou animal com ou sem lactose)

Raspa de casca de um limão

Gengibre q.b.

Uma chávena de quinoa (demolhada durante três horas ou durante a noite)

¾ chávena de água

Mel ou açúcar mascavado q.b

Sal ou alho em pó (opcional) Confecção Com a couve-flor congelada, colocá-la num liquidificador juntamente com o gelo, o mel, o gengibre, o limão e o leite. Triturar até obter uma mistura líquida. Retirar do liquidificador e congelar até consistente. Entretanto, com a quinoa demolhada durante pelo menos 3 horas, colocá-la num liquidificador com a água e os ingredientes opcionais e triturar até obter uma mistura líquida. Deixar a mistura repousar durante aproximadamente 10 minutos para espessar. Aquecer uma frigideira e colocar um pouco de azeite para evitar que o crepe cole. Colocar aproximadamente ¼ de chávena na frigideira e espalhar até atingir a espessura desejada (fica melhor se for fina). Deixar cozinhar até a massa se tornar mais opaca e virar o crepe. Passado aproximadamente 20 segundos, retirar. Repetir o processo até a massa acabar. Colocar uma bola de sorvete em cima do crepe (ou ao lado) e aproveitar.

Por fim, o terceiro lugar na categoria “Sobremesas” é ocupado por um bolo de Outono da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes e uma sobremesa totalmente lilás – envolvido de frutos vermelhos com pérolas de maçã doce, acompanhado por “limonada pH”, cuja cor é dada por cubos de gelo de couve roxa.

“Uma adesão incrível”

As expectativas para a primeira edição do concurso foram, em muito, superadas. Para Marta Correia, as “centenas” de receitas que chegaram à Escola de Biotecnologia da Universidade Católica representam “uma adesão incrível”. Receitas que revelam a “imaginação, criatividade, paciência e arte gastronómica” que nem um adulto conseguiria ter mostram, para a organizadora, que “esta população mais jovem está muito alinhada com as nossas preocupações, quer nutricionais, quer ambientais”.

A coordenadora da Licenciatura em Ciências da Nutrição da Universidade Católica Portuguesa acredita que está nos jovens a esperança de mudar o mundo, pelo que sensibilizar esta faixa “de maneira divertida e atractiva” é uma forma de lhes trazer “consciência” do impacto das suas escolhas alimentares, no ambiente e na saúde humana.

Para o futuro, já há algumas ideias para o que fazer com as receitas da primeira edição, entre elas um e-book que inspire outras crianças e jovens. E fica a previsão de um novo concurso: “Para o ano, vamos repetir”, garante Marta Correia.