Funeral de Bento VXI realiza-se dia 5 de Janeiro sob o signo da “simplicidade”

O funeral do Papa Bento XVI será realizado na próxima quinta-feira, dia 5 de Janeiro, e o velório do Papa emérito terá início já no segundo dia do Ano Novo.

De acordo com o porta-voz para a imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, o funeral do Papa emérito Bento XVI vai decorrer na próxima quinta-feira, 5 de Janeiro, na Praça de São Pedro, a partir das 9h30 locais.

Citado pelo Corrierre della Sera, Matteo Bruni adiantou que a cerimónia será presidida pelo Papa Francisco, na primeira vez em que o Papa em funções liderará as cerimónias fúnebres do respectivo antecessor.

O Vaticano informou ainda que já a partir da manhã desta segunda-feira 2 de Janeiro terá início o velório de Bento XVI, cujo corpo ficará em câmara ardente a partir desse dia na Basílica de São Pedro para que os fiéis se possam despedir do teólogo alemão.

As cerimónias fúnebres “serão solenes, mas sóbrias”, adiantou ainda o porta-voz do Vaticano, citado pelo La Stampa, que revelou ter sido o próprio Papa emérito a requerer que o funeral fosse realizado sob o signo da “simplicidade”. Desconhece-se para já onde o Papa Bento VXI será enterrado, o que dependerá do testamento que o alemão deixou escrito e que deverá ser entretanto conhecido.

Joseph Ratzinger morreu aos 95 anos na manhã deste sábado, no Mosteiro Mater Ecclesiae, na cidade do Vaticano, onde vivia desde que em Fevereiro de 2013 renunciou ao papado.