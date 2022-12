Inéditos de António Torrado ilustrados por João Fazenda

Comecemos pelas palavras do editor da literatura infanto-juvenil e BD das Edições ASA, Vítor Silva Mota, inscritas nas páginas iniciais desta colectânea: “Publicado postumamente, este Posso Falar-te em Verso? reveste-se de um significado muito especial, que nunca será demais sublinhar: vem enriquecer o importante legado de uma das mais destacadas figuras do panorama literário português das últimas décadas, o que se espera venha a ser um contributo significativo para a preservação da sua memória junto das actuais e futuras gerações de leitores.” Assim seja.

O primeiro dos inéditos que nos são oferecidos traz-nos recordações da sua voz imaginativa e singular, que tantos leitores conquistou. De todas as idades. Ora escutem, na íntegra, Assim começa o livro: “Era uma história sozinha, calada, parada, à beira da estrada./ Não sei para onde ia. Não sei de onde vinha./ Nem sei se era história, nem ela sabia./ Estava onde estava e tudo era vago, que a ela coitada, sem o dom da alegria, tanto lhe fazia./ Nem sequer o vento bulia ou trazia um sopro, um afago, à história parada à beira da estrada./ Mas veio o autocarro, com mais histórias dentro./ Histórias singelas que lá da janela se riram para ela,/ para a história parada à beira da estrada./ E a história parada à beira da estrada/ a rir foi com elas.”

Foto Imagem que ilustra o poema Assim começa o livro, “Era uma palavra sozinha, calada, parada à beira da estrada (...)” João Fazenda

Seguem-se mais 23 poemas inéditos e um não. O último, A roda das meninas dos olhos, integrou a colectânea Histórias com Direitos (projecto do Instituto de Apoio à Criança e editado em 2010 pela Plátano Editora).

Poesia para qualquer idade

Deixamos aqui os sugestivos nomes dos textos agora publicados, com a curadoria editorial de Raul Malaquias Marques, a quem o autor incumbiu, e bem, de “cuidar da sua poesia”: Tanta palavra, Versos com prosa dentro, Gatos, Cantiga dos três porquinhos asseados, Declaração de amor do papagaio Gaio, É uma fábula, O concerto do rouxinol, Novas da raposa e do corvo, Leandro, rei da Ilíria, Comichão, Cabelo na sopa, Pequenos acidentes, Uso óculos, Cantiga de amigo, Que nomes, Palmo a palmo, Melodia do tempo, O velho espelho, Suspiros, +ros, +iros, Testamento, Pobre menina tonta.

Poemas que se afirma serem para crianças, mas nunca teremos a certeza de que assim seja quando se trata deste escritor, dramaturgo, poeta. Muitos adultos irão desfrutar e rever-se no que é dito. Assim era António Torrado, que, como em tempos nos disse, escreveu “sobre tudo e mais alguma coisa”.

Para ilustrar e ampliar estes inéditos, foi convidado João Fazenda, também ele capaz de nos transmitir poesia, mas na sua linguagem, a visual. O ilustrador teve quase de simultaneamente responder a este trabalho e ao de desenhar para Jerónimo e Josefa (livro com parte do texto de José Saramago lido na cerimónia de entrega do Nobel da Literatura). Quando o PÚBLICO com ele falou sobre este último título, disse-nos das diferenças de registo e “do humor e universalidade de António Torrado”.

Foto Imagem que ilustra o poema Declaração de amor do papagaio Gaio, “(...) Imitar é o que mais sei, mas só o faço para ti. Para ti canto e cantarei, minha papagaia Mimi” João Fazenda

O resultado é um livro de que o escritor certamente iria gostar. Merecido portanto o agradecimento da família a Raul Malaquias Marques, o dedicado cuidador da sua poesia. Posso Falar-te em Verso? é mais uma forma de aproximar os leitores deste grande nome da literatura portuguesa. Esqueçam lá as idades. Bom ano de 2023, mas também de todos os que se seguirem. Com livros, sempre.

Posso Falar-te em Verso? Texto: António Torrado

Ilustração: João Fazenda

Curadoria editorial: Raul Malaquias Marques

Fotografia da contracapa: Maria João Fragateiro

Edição: ASA

64 págs., 10,90€ (online 9,81€)

