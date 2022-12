Uma bebedeira para receber 2023? Pode ser. Mas com juízo e sem ressaca

O álcool faz parte da festa, mas não tem de ser causador de problemas nem de mal-estar no primeiro dia do ano.

O ideal seria que ninguém bebesse para lá da conta, sabendo-se todos os malefícios que o álcool esconde. Mas, às vezes, em vez de continuarmos a pregar o bem, mais vale encarar a realidade e torná-la o menos má possível.

É que, se na passagem de 2021 para 2022, ainda com uma pandemia à flor da pele, tínhamos motivos para esquecer, o ano que passou não foi melhor nem mais fácil: no meio de uma guerra (e com o regresso do medo nuclear) e de uma crise, ainda não foi desta que fomos campeões do mundo de futebol.

Por isso, venham os copos. Desde que se esteja em local seguro e não se vá conduzir. Não se pode repetir vezes suficientes: se beber, não conduza; se vir alguém beber, não permita que se sente atrás do volante (mesmo que se zangue, no dia a seguir o amigo irá agradecer-lhe). As consequências podem ser irreversíveis.

Também não vale a pena beber exageradamente a ponto de não se lembrar de nada. Um ligeiro estado de euforia pode ser divertido; um coma alcoólico estraga a festa a todos, a sua incluída. Intervale o álcool com copos de água. É que a ressaca é também o efeito da desidratação do organismo.

Além disso, não beba de estômago vazio. Um estudo publicado no Journal of Forensic Sciences descreve que “a maior parte do álcool é absorvida pelo intestino delgado, para onde passa rapidamente quando ingerido de estômago vazio, provocando um pico elevado de concentração no sangue. Mas se, pelo contrário, se beber com o estômago cheio, o álcool é absorvido lentamente porque o esvaziamento gástrico demora mais e o pico de concentração no sangue é mais moderado, tornando-se menos tóxico para o organismo”.

Também não se faça a nenhuma bebida se se sentir cansado. A melhor dica é tentar arranjar tempo na véspera para repousar, apostando em refeições cheias de vitaminas.

Por fim, se acordar com uma valente dor de cabeça, não sinta vergonha. Procure ajuda na farmácia mais próxima. Não estará só.