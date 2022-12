Preços dos alimentos podem, no melhor cenário, “estabilizar” em 2023

Economistas e operadores do sector acreditam numa estabilização dos preços dos alimentos em 2023, mas nos níveis elevados em que actualmente se encontram.

Depois dos aumentos acentuados registados este ano, a evolução dos preços dos alimentos em 2023 permanece incerta, numa altura em que factores como a guerra na Ucrânia, os custos da energia, a crise climática ou mesmo a política monetária continuam a pesar sobre o cabaz alimentar. As previsões dos economistas e dos operadores do mercado, assim como os contratos de matérias-primas negociados nos mercados de futuros, apontam para uma possível estabilização dos preços dos alimentos no próximo ano, mas dificilmente irá ocorrer uma redução para os níveis que se verificavam antes da actual crise inflacionista.