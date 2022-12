Greve nos portos já afecta fornecimento de matérias-primas e “não há planos B”

Os trabalhadores dos portos estão em greve desde 22 de Dezembro e até ao final do próximo mês. Tanto o sindicato que convocou o protesto como as associações empresariais pedem ao Governo que actue.

A greve dos trabalhadores das administrações portuárias, iniciada na semana passada e que se irá prolongar até ao final do próximo mês, já está a ter impacto sobre o fornecimento de matérias-primas, sobretudo no sector agro-alimentar. O alerta é deixado por empresas e associações empresariais, que avisam também que não há alternativas viáveis para manter as operações de importação e exportação de bens, caso a greve se prolongue até à data prevista. Os trabalhadores criticam a ausência de respostas por parte do Ministério das Finanças e prometem levar o protesto até ao fim.