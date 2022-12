Teatro italiano cancela espectáculo de dançarino russo com tatuagens de Putin

O espectáculo de Sergei Polunin, que teria lugar a 28 e 29 de Janeiro no teatro Arcimboldi, em Milão, foi cancelado “devido à campanha de pressão na Internet e nas redes sociais”.

Um teatro italiano cancelou esta sexta-feira um espectáculo de um proeminente dançarino russo que tem três tatuagens do Presidente Vladimir Putin no peito e nos ombros em reacção a dezenas de protestos online sobre a exibição.

O espectáculo de Sergei Polunin, que teria lugar a 28 e 29 de Janeiro no teatro Arcimboldi, em Milão, foi cancelado "devido à campanha de pressão na Internet e nas redes sociais", disse o teatro no seu site.

Polunin deveria estrelar no espectáculo de ballet Rasputin - Dance Drama, originalmente agendado para 2019 e repetidamente adiado devido à pandemia de covid-19.

O teatro disse que o cancelamento foi um acto de "responsabilidade política e moral", dado "o clima de tensões e ameaças". Uma porta-voz disse que o teatro recebeu dezenas de queixas por e-mail.

O Arcimboldi, que disse ter tomado a decisão em acordo com a empresa do artista, afirmou ser firmemente contra a guerra na Ucrânia, lembrando que já realizou espectáculos do grupo dissidente russo Pussy Riot e de artistas ucranianos.

Polunin, um dos maiores nomes do mundo da dança e ex-director do Royal Ballet de Londres, nasceu na Ucrânia, mas adquiriu a cidadania russa em 2018.

Em Setembro, durante uma digressão no Uzbequistão, apresentou uma dança em que aparecia vestido com um uniforme militar para homenagear os soldados russos que morreram durante a guerra. O artista recebeu uma repreensão das autoridades uzbeques, que disseram que se havia desviado do programa acordado.