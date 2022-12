A ciência também se faz com desenhos

“É preciso fazer um desenho?”, questionamos por vezes – com um tom nem sempre amigável. A verdade é que, em ciência, precisamos de desenhos com alguma regularidade para explicar ou mostrar do que falamos. É mais fácil pensar no nosso sistema solar com uma representação dos planetas em torno do Sol. Ou, por outro lado, alguém imagina estudantes de Medicina a aprender anatomia apenas com descrições textuais?