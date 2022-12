PAN pede e Medina admite revisão do estatuto do gestor público

O PAN entregou esta quinta-feira um projecto de lei no Parlamento para assegurar que as regras do Estatuto do Gestor Público, isto é, do estatuto que define as normas que se aplicam aos gestores das empresas públicas, se aplicam também à TAP no sentido de limitar as remunerações, os prémios e as indemnizações dos gestores desta companhia aérea. O ministro das Finanças, Fernando Medina, até já abriu a porta à revisão destas regras de forma mais abrangente ao admitir esta sexta-feira a necessidade de se "encontrar um quadro de equilíbrio" e "proporcionalidade" entre os rendimentos da população e as indemnizações dos gestores do tecido empresarial do Estado.