Catarina Martins defende que “2023 não tem de ser o ano do habituem-se à crise”

A líder do Bloco criticou o Governo “das inevitabilidades” de António Costa e apelou à luta contra a crise no próximo ano.

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), defendeu esta sexta-feira, numa mensagem de Ano Novo, que "2022 foi um ano difícil" devido à perda de rendimentos dos portugueses, mas considerou que "2023 não tem de ser o ano do habituem-se à crise", antes "o ano de vencer a crise com a luta, lado a lado".

Numa mensagem de vídeo, divulgada nas redes sociais, a líder dos bloquistas sustentou que "nunca os salários e as pensões tinham perdido tanto como neste milénio" e criticou ainda o executivo por não ter imposto um "controlo do preço dos bens essenciais" que, diz, devido à inflação, levou a um aumento de 20% do cabaz alimentar e de 23% da ceia de Natal face ao ano passado.

"O Governo diz que não pode fazer mais do que está a fazer porque o que causa a inflação é a guerra. Não é verdade", afirmou. Para Catarina Martins, a subida da inflação – que em Outubro chegou aos 10% – vinha de trás e os preços dos combustíveis que já se sentiam são prova disso mesmo.

"Os lucros das petrolíferas como da grande distribuição aí estão para provar que era possível controlar preços e outra resposta a esta crise", sustentou, lembrando que enquanto a Galp, a Sonae e a Jerónimo Martins "enriquecem", "quem vive do seu trabalho perde poder de compra".

A bloquista referiu ainda que também os elevados preços das casas não são recentes. "Estão a disparar há já uma década" porque "o Governo insiste nos vistos gold" e em "benefícios aos fundos de investimento" e aos "residentes não habituais", disse, defendendo que "não há nenhuma política pública para garantir o direito à habitação".

Na área do clima, a coordenadora do BE também lamentou as opções políticas do Governo num ano de secas, ondas de calor e chuvas intensas, ao considerar que "a desilusão com a acção do Governo português como dos governos internacionais é imensa". E deu como exemplo o facto de a COP-27 ter sido "mais uma COP em que o lobby das petrolíferas mandou".

Apesar deste cenário, Catarina Martins considerou que este foi também um "ano de força solidária e de luta". O país saiu à rua contra a "guerra injusta" da Rússia contra a Ucrânia, a manifestação das mulheres a 8 de Março foi uma das "maiores manifestações de sempre", houve marchas LGBT+ em todo o país – "um movimento sem precedentes contra o conservadorismo e pela igualdade" – e ainda protestos dos estudantes nas escolas contra as alterações climáticas, enumerou.

2022 foi um ano difícil. A maioria absoluta provou-se incapaz de resolver problemas e multiplica-os. Mas Portugal viu também a força de quem exige futuro. 2023 não será o ano do "habituem-se" à crise. Encontramo-nos nas lutas que a podem vencer. Bom 2023! https://t.co/0d7ySOG7e8 — Catarina Martins (@catarina_mart) December 30, 2022

"Neles, sim, está a sensatez. São os estudantes que devemos ouvir", defendeu, para depois deixar ainda uma palavra sobre os professores que "saíram à rua pela carreira, o salário e, sobretudo, pela escola pública", as "lutas do SNS" ou os "imigrantes que saíram à rua para exigir um visto para terem uma vida regularizada no país a que pertencem".

"Este é um país solidário de gente que não se resigna. Sabemos que na democracia nunca há inevitabilidades mesmo quando há maiorias absolutas", assegurou, colocando os olhos no próximo ano.

E, numa referência directa ao primeiro-ministro – que afirmou em entrevista à Visão "habituem-se!", garantindo que vai ficar no poder até ao final do mandato –, Catarina Martins retorquiu: "2023 não tem de ser o ano do habituem-se à crise. Tem de ser o ano de vencer crise com a luta, lado a lado."