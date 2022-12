O prognatismo mandibular do Governo de António Costa

Para a História ficou conhecida como “mandíbula dos Habsburgo”, mas o nome técnico é “prognatismo mandibular”, uma desordem genética que faz a mandíbula crescer mais do que o maxilar, desalinhando os lábios. Na minha terra, pouco dada a subtilezas linguísticas, chamam-lhe “queixada”, e era uma característica comum na família dos Habsburgo, que dominou meia Europa a partir do século XVI, graças a numerosos cruzamentos entre primos e sobrinhos. Do sacro-império Romano-Germânico ao império espanhol, passando pelos Filipes de Portugal, podemos entreter-nos a apreciar pinturas de Velázquez, Rubens ou Ticiano com retratos de vários reis Habsburgo de queixo avançado. Eis o feio resultado do excesso de endogamia e de consanguinidade.