Meio milhão

Sou um privilegiado, porque dez anos de trabalho (140 meses) pagos com o salário com que me aposentei ter-me-iam dado um cúmulo de pouco mais de 4/5 de meio milhão de euros. Meio milhão de euros foi exactamente o que recebeu, como indemnização, um português como eu por ser forçado (?) a mudar de emprego onde, num e noutro, terá porventura salários bem melhores que o meu. Isto é iníquo? Talvez seja! Mas deve a beneficiária devolver o dinheiro que a lei lhe concede sem aparentes limitações? Não creio, porque a iniquidade não está nela, mas onde o ruído não parece chegar: aos governos e parlamentares por nós eleitos que discutiram, aprovaram, implementaram e ainda não revogaram esta lei que nos faz saber que antes desta decerto existiram outros beneficiários e que depois de o ruído se silenciar outros dela irão fruir. É “só” aqui que existe a iniquidade…

M. M. Camilo Sequeira, Algés

A saída de Pedro Nuno Santos e a TINA

É mesmo verdade que “there is no alternative”? Com a UE a empurrar, com os ataques permanentes dos jornalistas economistas liberais preponderantes (João Vieira Pereira, Pedro Santos Guerreiro, António Costa são exemplos) e dos múltiplos cronistas por eles controlados, arrastando os liberais da IL e do PSD, a economia é o alfa e o ómega da sociedade, a política não está no comando e a esquerda do PS acaba corrida do Governo.

Desmerecem-se os apoios sociais (veja-se o que disseram e escreveram sobre o apoio recente dos 240 euros), enaltece-se o PIB da Roménia (e as condições de vida que se lixem), e nem uma palavra sobre o agravamento das desigualdades aqui, em Portugal. E António Costa, o primeiro-ministro socialista, vai resistir, cercado pelos TINA, pela UE e por Fernando Medina? Vai continuar a haver alguma coisa de esquerda nas políticas do Governo?

Fernando Maia, Almada

Mas a coisa voa ou não voa?

O assunto nacional com que encerra o ano sugere: uma certeza, algumas dúvidas, um desejo e um desafio:

1. A certeza é a de quem paga (a nacionalização da companhia aérea, a sua privatização, a remuneração dos seus gestores e as indemnizações que lhes são atribuídas mais os serviços jurídicos que as sustentam, etc.).

2. As dúvidas são mais do que muitas e permito-me enumerar apenas algumas: porque foi contratada a senhora de quem a presidente da companhia parece que não gostava?; porque é que esta não gostava dela?; basta esse desgosto para justificar o afastamento indemnizado de um gestor?; a companhia aérea não tem serviços jurídicos próprios?, etc., etc. e mais etc.

3. O desejo, por referência à conhecida história da rã e do escorpião, é que este não pique aquela a meio da travessia do rio: novas eleições para substituir (ou não) a ala rosa pela ala laranja do mesmo partido que nos governa há dois séculos seria uma absoluta perda de tempo – e mais despesa para quem?...

4. O desafio é pegar-se pela ponta da meada e começar-se a tratar do problema a sério, i.e., mudar de vez o sistema eleitoral e transformar o Parlamento de uma assembleia representativa de partidos numa assembleia representativa de cidadãos.

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã

Uma desgraça

Pedro Nuno Santos seria o melhor político de Portugal, que efectiva e emocionalmente tinha (ainda tem) uma ideia e um projecto para o país. A sua desgraça é a desgraça da nação, que agora será um barco à deriva entre nulidades socialistas e/ou neoliberais ou ruidosos fascistas de sacristia a cheirar a mofo. Pedro Nuno Santos seria (ainda é?) a derradeira esperança social-democrática, lufada de ar fresco. Teremos sempre Lisboa, com muitos turistas à la Ryanair, sem-abrigo dos alojamentos locais, mas, passadas as cheias e as fantochadas de Oeiras Valley, virá à tona a secular desgraça deste jardim à beira-mar inundado.

Nelson Bandeira, Porto

A maioria, o princípio de Peter e o Presidente

As sucessivas crises políticas que esta maioria parlamentar e o Governo socialista infligem ao país confirmam o princípio de Peter: “Num sistema hierárquico, todo o funcionário tende a ser promovido até ao seu nível de incompetência.”

Com a maioria a protegê-lo, culminando toda esta incompetência, a soberba e arrogância do primeiro-ministro não fazem prever que algo mude neste pobre país, que, devido aos desmandos, falta de bom senso e de honestidade dos seus governantes, caminha aceleradamente para a cauda da Europa. A alternativa ao PS não é neste momento uma possibilidade credível, com os partidos mais à direita a tentarem afirmar-se ou a reestruturar-se.

Não será a altura de o Presidente da República dissolver a Assembleia e formar um governo de iniciativa presidencial? Não seria inédito e talvez fosse providencial….

Isabel Ribeiro, Lisboa