Putin está na guerra para inverter “a maior catástrofe geopolítica do século”

Em 2005, no seu habitual discurso do Estado da nação, Vladimir Putin não esteve com meias palavras: o colapso da União Soviética “foi a maior catástrofe geopolítica do século”. Para o Presidente da Rússia, agente dos serviços secretos estacionado na Alemanha Democrática na altura da desagregação, os dirigentes soviéticos lavaram as suas mãos e deixaram desmoronar aceleradamente aquilo que deveria ser para sempre e só durou 70 anos.