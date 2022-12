Congresso dos EUA divulga seis anos de impostos de Donald Trump

No final de um processo que se arrastou por mais de sete anos, e que só acabou com a intervenção do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, a população norte-americana passou a ter acesso, a partir desta sexta-feira, às declarações de impostos que Donald Trump submeteu ao fisco durante os anos em que foi Presidente do país.

Não é provável que os documentos sirvam para noticiar, nas próximas horas e dias, informações bombásticas sobre a relação de Trump com a máquina fiscal norte-americana.

Estando em causa um império empresarial assente em mais de 400 entidades — cada qual com o seu elevado grau de complexidade, típico de uma fortuna multimilionária —, é possível que jornalistas e especialistas em assuntos fiscais demorem ainda algum tempo a escrutinar os milhares de documentos.

Em causa estão seis anos de declarações de impostos — de 2015, quando Trump anunciou a sua candidatura à Casa Branca; a 2020, o último ano do seu mandato.

Os documentos foram publicados nesta sexta-feira, uma semana depois de a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara dos Representantes ter votado a favor da sua divulgação pública, com os votos contra de todos os congressistas do Partido Republicano que têm lugar no painel de fiscalização.

Esta divisão entre republicanos e democratas no Congresso dos EUA, principalmente no que diz respeito às investigações ainda em curso sobre várias actividades do Presidente norte-americano, vai intensificar-se a partir da próxima semana, quando o Partido Republicano assumir a maioria na Câmara dos Representantes.

Em múltiplas declarações públicas, vários congressistas republicanos já garantiram que vão pôr fim às investigações da Câmara dos Representantes sobre Trump, e prometeram lançar investigações sobre políticos do Partido Democrata — incluindo o Presidente dos EUA, Joe Biden.

Decisão do Supremo

Ao contrário do que aconteceu com todos os outros candidatos à Casa Branca desde a eleição de Jimmy Carter, em 1976, Trump recusou-se a divulgar as suas declarações de impostos de forma voluntária quando anunciou a candidatura, em 2015 — uma recusa que manteve durante o seu mandato e até Novembro deste ano, quando o Supremo Tribunal dos EUA foi chamado a intervir.

Pelo meio, o Partido Democrata conquistou a maioria na Câmara dos Representantes e, nos primeiros meses de 2019, intimou Trump a ceder as suas declarações à Comissão de Orçamento e Finanças, com o objectivo declarado de fiscalizar a forma como a autoridade tributária (o IRS) tem auditado os impostos dos Presidentes dos EUA.

No mesmo ano, Trump pediu aos tribunais que impedissem o Congresso de ter acesso às suas declarações, alegando ser vítima de perseguição política e acusando a maioria do Partido Democrata de exceder a sua autoridade ao querer escrutinar os impostos dos cidadãos norte-americanos.

Em Novembro, numa decisão contrária às pretensões do anterior Presidente dos EUA, a maioria dos juízes do Supremo — onde se incluem seis conservadores, três deles nomeados por Trump — validou a autoridade constitucional do Congresso para ter acesso ao passado fiscal dos norte-americanos, incluindo os registos dos cidadãos que vencem eleições para a Casa Branca.