Jornais dedicam primeiras páginas ao "rei" Pelé

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu esta quinta-feira, aos 82 anos, informou o seu agente, Joe Fraga.

A lenda do futebol brasileiro e mundial, único jogador tricampeão do Mundo, ficou internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, a 29 de Novembro, quando se submeteu a uma reavaliação do tratamento ao cancro detectado em Setembro de 2021, e ao tratamento de uma infecção respiratória, agravada pela covid-19, com antibióticos.

Pelé, o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, assinou 77 golos nas 92 internacionalizações pela selecção brasileira, tendo vestido as camisolas de Santos e New York Cosmos.