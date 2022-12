De novo (e sempre) sobre a utilidade da borracha para o sistema desportivo

1. A 10 de Janeiro de 2006, quando da realização do Congresso do Desporto, organizado pelo Governo de então, tive a oportunidade de apresentar uma comunicação (que se encontra publicada) na secção distrital de Lisboa, intitulada “A utilidade da borracha no sistema desportivo nacional”. Aí, grosso modo, dava conta da existência de um discurso legal e de uma prática contrária ao mesmo. Defendia, como bastas vezes já o tinha feito, que o melhor era sincronizar esses dois tempos e que, porventura, haveria que usar a borracha para apagar o preceito legal. O que de todo não é benéfico é um desporto legalmente delineado e outro, prático, que pouco leva em conta a narrativa legal.