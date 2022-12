Sexta na TV: O Rei, um astronauta perdido e Piçarra em grande

CINEMA

Dark Waters - Verdade Envenenada

Fox Movies, 19h09

Um drama ambiental baseado em factos reais, com realização de Todd Haynes e interpretações de Mark Ruffalo, Anne Hathaway e William Jackson Harper. Um advogado experiente em defender grandes empresas é contactado por um agricultor a quem morreram 190 cabeças de gado. A culpa é de uma multinacional que, durante 40 anos, derramou nas águas compostos químicos ilegais.

Perdido em Marte

Fox Movies, 21h15

Durante uma missão a Marte, o astronauta Mark Watney (Matt Damon) e os companheiros são arrastados por uma tempestade. A missão é abortada e Watney, julgado morto, é deixado para trás. Terá de encontrar formas de sobreviver sozinho e enviar um pedido de socorro à Terra. Ridley Scott realiza esta adaptação do best-seller de Andy Weir. Teve sete nomeações para os Óscares e ganhou dois Globos de Ouro: melhor filme e actor (Damon).

Ruth

TVCine Edition, 22h

Antes de ser o “King” ou o “Pantera Negra”, Eusébio foi “Ruth”. Foi com este nome que aterrou incógnito em Lisboa, aos 17 anos – uma estratégia do Benfica para fintar a concorrência à contratação do craque. É este o episódio contado no filme de António Pinhão Botelho.

La Piel del Tambor

Prime Video, streaming

Sergio Dow realiza este thriller que adapta ao ecrã o romance de Arturo Pérez-Reverte, com Richard Armitage, Amaia Salamanca e Paul Guilfoyle nos papéis principais. Um hacker entra no computador pessoal do Papa e deixa-lhe uma mensagem sobre uma igreja de Sevilha que “mata para se defender” – aviso que leva o Vaticano a enviar um sacerdote para investigar o caso.

SÉRIE

O Rei

RTP2, 22h03

Estreia. Juan Carlos de Borbón, rei emérito de Espanha, é o alvo desta série biográfica de três episódios. O arco temporal vai da infância e juventude até à morte do pai, em 1993, passando pela ascensão ao trono, em 1975. O retrato é emoldurado pelos principais acontecimentos da história do país nesse período.

MÚSICA

Diogo Piçarra na Altice Arena

RTP1, 23h28

“You did it” (“conseguiste”). De cartazes erguidos com estas palavras, os fãs criaram um dos momentos mais emocionais para Diogo Piçarra, numa noite que já tinha um significado especial: era o primeiro concerto do músico algarvio na grande sala de espectáculos da capital – e de expectativa aumentada pelo adiamento de mais de dois anos, por causa da pandemia.

A 1 de Outubro de 2022, perante uma Altice Arena cheia, apresentou-se finalmente com a sua maior produção cénica, pronto a mostrar as canções do álbum South Side Boy (2019) e a recordar êxitos como Tu e eu, Dialecto, Já não falamos, Paraíso ou a versão de Skinny love, de Bon Iver. Carolina Deslandes e o espanhol António José subiram ao palco como convidados.

DOCUMENTÁRIO

WeWork: A Criação e Destruição de Um Unicórnio de 47 Mil Milhões de Dólares

TVCine Edition, 1h35

Escrito e realizado pelo documentarista Jed Rothstein (nomeado para um Óscar por Killing in the Name), explica o desastre empresarial e mediático da start-up WeWork. Pioneira no modelo de espaços de co-work flexíveis, a empresa chegou a estar avaliada em 47 mil milhões de dólares e a ter escritórios para freelancers em todos os continentes. Mas a cultura interna, o estilo faustoso e o culto da personalidade do fundador, Adam Neumann, aliados a esquemas de burla e corrupção, fizeram-na cair numa espiral de perdas que a arrasaria num ápice.

INFANTIL

Cantar! (V. Port.)

Panda Kids, 21h

O coala Buster Moon tem uma ideia genial para salvar da ruína o seu teatro outrora grandioso: um concurso de cantores. Assim se revelam os talentos de um rato arrogante, uma porco-espinho punk, uma elefante com pânico do palco, a exausta mãe de 25 leitões ou um jovem gorila de uma família de mafiosos. Garth Jennings e Christophe Lourdelet realizam este filme de animação. Vasco Palmeirim, Aurea, Deolinda Kinzimba, Anselmo Ralph, Marisa Liz, Mickael Carreira, Catarina Furtado, Fernando Luís e António Machado fazem a dobragem lusa.