Fim-de-semana na TV: boas entradas com estrelas, maratonas, Marco Paulo e outras músicas

CINEMA

Regresso ao Futuro

Cinemundo, sábado, 16h45

Neste dia em que todos os olhos estão postos no calendário, o ecrã enche-se de viagens no tempo a bordo do Delorean, na companhia do excêntrico cientista Emmett “Doc” Brown (Christopher Lloyd) e de Marty McFly (Michael J. Fox), com a emissão em maratona da trilogia de Robert Zemeckis.

O Padrinho

Fox Movies, sábado, 22h30

Outra maratona, mas nos meandros da máfia italiana, com Marlon Brando, Al Pacino, James Caan e Robert Duvall reunidos sob a direcção do mestre Francis Ford Coppola, numa adaptação do romance de Mario Puzo. Premiada com três Óscares, a obra-prima seria amplificada por duas sequelas, para ver logo a seguir.

Virados do Avesso

RTP2, sábado, 23h19

Comédia popular de Edgar Pêra, com Diogo Morgado no papel de um escritor que vive com o namorado e que, um dia, acorda e não o reconhece. Mais: esquece-se de que é homossexual e assume-se como solteirão convicto, amante da boa vida e de mulheres.

Bohemian Rhapsody

SIC, domingo, 18h

Freddie Mercury concentra as atenções do biopic sobre os Queen que inclui a actuação no Live Aid, em 1985, recriada ao milímetro pelo oscarizado Rami Malek.

Green Book - Um Guia para a Vida

Fox Movies, domingo, 21h15

Triplamente premiado pela Academia, o filme de Peter Farrelly passa-se nos EUA de 1962 e centra-se na desafiante relação entre Don Shirley (Mahershala Ali), um famoso pianista negro, e Tony Lip (Viggo Mortensen), que trabalha para ele como motorista e segurança durante uma digressão.

Assim Nasce Uma Estrela

Fox Life, domingo, 22h20

Oscarizado pela canção Shallow, um drama musical dirigido por Bradley Cooper, que também é argumentista e co-protagonista, ao lado de Lady Gaga.

O Pianista

Fox Movies, domingo, 23h26

Roman Polanski filma as memórias de sobrevivência do pianista Wladyslaw Szpilman durante o Holocausto, num gueto de Varsóvia. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes e três estatuetas douradas de Hollywood – uma delas, a de melhor actor, para Adrien Brody.

SÉRIES

O Clube

SIC, sábado, 2h20

É emitida toda a primeira temporada da série portuguesa passada num luxuoso clube nocturno de Lisboa, onde, além do “melhor bife do lombo”, há sexo (caro) à mistura com jogos de poder, negócios obscuros e intrigas a envolver personalidades de elite. Há quatro episódios para ver no sábado; a outra metade fica para domingo.

Ridley Road

RTP2, domingo, 21h54

Estreia. Inspirada nas acções do Grupo 62, movimento antifascista nascido em Londres nos anos 1960, a minissérie britânica de quatro episódios foca-se numa jovem que, em nome do amor e das suas crenças, deixa tudo para se juntar à causa.

Marco Paulo - A História da Minha Vida

SIC, domingo, 21h20

Estreia. Manuel Pureza realiza esta história biográfica em três episódios (para ver de uma vez só) sobre o trajecto do popular cantor português. Diogo Martins e Fernando Luís assumem o papel principal, na juventude e na vida adulta, respectivamente. Rita Blanco, Rui Luís Brás, Lourenço Ortigão, António Pedro Cerdeira, José Mata, Luís Esparteiro, Carolina Carvalho, Vítor Silva Costa, Patrícia Tavares e Jorge Mota são outros rostos do elenco. O guião é de Vera Sacramento, Sara Rodi e Susana Tavares.

Foto

MÚSICA

Concerto de Ano Novo de Viena

RTP1, domingo, 10h33

Polcas, valsas e marchas ouvem-se a partir da capital austríaca, cortesia do habitual e muito televisionado concerto de ano novo da Filarmónica de Viena no Musikverein. Desta vez, a batuta está nas mãos do maestro austríaco Franz Welser-Möst.

ESPECTÁCULO

Shakespeare ao Vivo!

RTP2, domingo, 17h33

Registo do espectáculo que assinalou o 400.º aniversário da morte do dramaturgo inglês, em 2016, no Royal Shakespeare Theatre, em Stratford-Upon-Avon. Apresentado por David Tennant e Catherine Tate contou com participantes como Benedict Cumberbatch, Judi Dench, Ian McKellen, Helen Mirren, Meera Syal, David Suchet, Rufus Wainwright, Tim Minchin, Gregory Porter, Joseph Fiennes, English National Opera, The Royal Ballet ou Akala.

INFANTIL

As Aventuras do Dr. Dolittle (V. Port.)

SIC, sábado, 16h20

O médico e naturalista que conhece a linguagem secreta dos animais, criado por Hugh Lofting e popularizado por Eddie Murphy, ressurge nesta comédia familiar protagonizada por Robert Downey Jr. e dirigida por Stephen Gaghan.

Foto

Muito à Frente (V. Port.)

Panda Kids, domingo, 21h

Esta adaptação da obra escrita, em 1960, pelo inglês Roy Lewis, marca a estreia na realização do actor Jamel Debbouze. Eduardo é um símio a viver em pleno Pleistoceno, que começa por ser rejeitado e acaba por revelar uma inteligência fora de série que mudará a existência de todos.