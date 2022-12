Uma viagem de Rossini a caminho dos céus

“Presto, presto... su, coraggio!” – são estas as primeiras palavras de Il Viaggio a Reims, de Gioachino Rossini, estreada esta quinta-feira no Centro Cultural de Belém. A soprano Rita Filipe deu a essas palavras o ímpeto necessário para o arranque desta ópera fora do baralho. “Depressa, depressa...”: três horas de ópera passam num abrir e fechar de olhos. E, contudo, em Il Viaggio a Reims quase nada acontece. Os personagens preparam-se apenas para uma viagem a Reims que nem sequer terá lugar, impedida por um “golpe inesperado”. Se algo acontece, verdadeiramente, é na música vertiginosa de Rossini, no desfile das 17 vozes que a ópera convoca. Obra de circunstância, concebida para a coroação de Carlos X de França, em que as estrelas da “viagem” são cantores e cantoras.