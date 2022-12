Estado passa a pagar 651 euros por cada criança nos colégios de ensino especial

O Ministério da Educação (ME) e a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) chegaram a acordo sobre o valor da comparticipação do Estado aos colégios de ensino especial que não era revisto desde 2008. Em vez dos 511 euros mensais por criança, os colégios irão passar a receber 651,26 euros. Esta negociação permitiu reverter o encerramento do Colégio Eduardo Claparède, em Lisboa, que tinha sido anunciado para o final deste mês.