Pedro Nuno Santos: o “enfant terrible” que (ainda) quer ser líder do PS

Sete anos depois de ter assumido funções no Governo, Pedro Nuno Santos demite-se. António Costa perde um ministro, mas também o braço político de ligação à ala esquerda do PS.

Dentro do PS e do Governo, Pedro Nuno Santos ganhou a fama de “enfant terrible”. Tão criticado quanto elogiado pela sua "frontalidade" e "coragem" política, o agora ex-ministro das Infra-estruturas e da Habitação demite-se do Governo e protagoniza a primeira saída de um ministro com inequívoco peso político neste executivo. Pedro Nuno Santos não sai sem deixar para trás algumas polémicas acumuladas, mas nem por isso deixará de ter o apoio das bases do partido – e António Costa sabe disso. No PS, a convicção é que este não é "nem pode ser" o fim da carreira de Pedro Nuno Santos.