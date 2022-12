Seis drinking games portugueses para animar as tuas festas

O Drinking Game Edition da 99 Plus One é um jogo de perguntas e desafios. Com 100 cartas agrupadas em 13 categorias, além dos jogos comuns como “eu nunca”, apresenta-te novos desafios como o “tribunal” ou “Qual é a odd”.

O jogo vem com uma playlist e QR codes onde podes encontrar mais de 300 ideias para aquelas perguntas do “eu nunca” e do “preferias” para quem tem sempre dificuldade em pensar nelas. Tem, ainda, um lápis e um bloco de notas para que não te falte nada para cumprires os desafios propostos.

Se preferires uma passagem de ano mais íntima, a marca tem a versão Date Edition e para aqueles que passam de ano com a família, a Family & Co Edition.

A My Tipsycal tem dois jogos à disposição. O primeiro é um conjunto de 84 cartas divididas em 6 categorias. Da mímica à sorte, tens ainda uma categoria Kamikaze para que nada seja igual aos jogos a que estás habituado.

O segundo é a Beer Pong Edition. Inclui os copos, a bola e 55 cartas de diferentes categorias. A ideia é que disponhas os copos por cima das cartas-círculo. Terás de beber o copo em que acertares e responder ao respectivo desafio.

O Fica Quentinho é um drinking game em formato de jogo de tabuleiro. O tabuleiro tem 32 casas divididas por cinco categorias, onde tens a possibilidade de cumprir um desafio entre 114 cartas diferentes. Cada categoria tem uma temática diferente e tens ainda opções que te podem fazer ganhar cartas bónus ou recuar no tabuleiro. Tens ainda dois modos de jogar: normal ou rápido.

A Be Social Games tem três modelos para a tua festa. O primeiro é o Drink it up! PARTY feito para quebrar o gelo em qualquer grupo através de perguntas e desafios. O jogo é constituído por quatro níveis que se vão tornando mais difíceis à medida que a partida vai avançando; existe ainda um baralho de cartas, atribuídas aleatoriamente a cada jogador no início do jogo, que podem ser usadas para evitar responder a alguma pergunta ou fazer algum desafio.

Também te oferecem uma versão Dating para uma passagem de ano a dois. Constituído por cinco níveis e as cartas trunfo. A última versão é para uma ladies night. O Drink it up! Girls Night foi feito para grupos de mulheres e contém desafios e perguntas que te vão fazer duvidar se conheces as tuas amigas. O modo de jogo é idêntico aos restantes: quatro níveis e um baralho de cartas trunfo.

Este jogo é uma adaptação do famoso Cards Against Humanity. Tens um baralho principal, a base do jogo, e depois podes comprar outros baralhos para completar, mais ou menos atrevidos, para que as frases sejam sempre diferentes.

A ideia é que cada jogador tenha na sua mão dez cartas claras com frases fora do normal. Em cada ronda, o jogador que foi escolhido para ser o júri irá ler uma carta preta que tem de ser completada. Cada jogador vai entregar a carta com a resposta que pensa que melhor se adequa. Por cada ronda ganha, o jogador em questão ganha “um tomate”. No fim, ganha o jogador “com mais tomates”.

Pode ser jogado na versão normal ou em modo drinking: o jogador que vencer a ronda escolhe um outro para beber.

A Drin.king.game tem três versões de jogos de tabuleiro disponíveis. A base é a mesma: lançar o dado, andar o número indicado de casas e fazer o que a casa em questão disser.

O Chincalhão é um modo onde as perguntas e desafios são para brincar. O Javardolas já tem perguntas e desafios mais íntimos capaz de deixar qualquer um tímido. Por fim, o Erasmus é uma versão em inglês que tem um pouco dos anteriores e ainda algumas perguntas de cultura geral.

Não te esqueças que a palavra de ordem é moderação. Já escolheste o teu?