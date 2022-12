Medina não fala de trabalho em casa

Na recente polémica de Alexandra Reis (AR) concluímos que Fernando Medina não fala de trabalho em casa, tendo sido a sua mulher uma das intervenientes no pagamento da indemnização a AR e posteriormente o ministro das Finanças a convidá-la para secretária de Estado. Quando este nada sabe e questiona a TAP sobre os termos da rescisão do contrato, podemos concluir sem sombra de dúvida que a sua mulher não lhe deu qualquer informação sobre este assunto e ele também não a questionou.

Luís Duarte, Oliveirinha

A TAP não paga o que deve

As sucessivas notícias sobre a TAP têm o condão de avivar a consciência de que a sua administração usa dois pesos e duas medidas, consoante se pertença ou não à casta dos gestores. As razões de queixa incluem não só os trabalhadores da TAP, como os clientes de longa data. Para além da paulatina degradação do serviço prestado, a empresa tem sido incapaz de saldar as suas dívidas. No início do ano 2020 paguei adiantadamente uma viagem de ida e volta à Califórnia, que não se realizou devido à pandemia. Estou desde então à espera do reembolso. A TAP não se dignou sequer responder à minha reclamação, que foi comunicada à DECO e à ANAC, para além da própria TAP. Fosse eu um dos seus gestores...

Manuel Pedro Ferreira, Lisboa

Afinal, a penitência era um rosário

O poder que existe em Portugal é uma democracia, porque é o povo que o coloca nos gabinetes que ocupa. Portanto, o poder actual não é uma ditadura, dizem. Senão, o povo seria o tirano de si mesmo. E não será? Então, não é que "o feitiço se tem virado continuadamente contra o feiticeiro"?

A "módica" quantia de 500 mil euros paga à "peregrina" Alexandra Reis foi apenas a "penitência" de um terço de um rosário, o equivalente a 1,5 milhões de euros. Afinal, quem são os incompetentes acólitos deste rosário que nos castiga incessantemente?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

A podridão da esfera política

Neste lamentável episódio (mais um!) de incestuosos nepotismos e compadrios tão caros à esfera política, vai-se sempre referindo que, aparentemente, as circunstâncias respaldam juridicamente a escandalosa indemnização atribuída a Alexandra Reis (ex-TAP, ex-NAV, ex-secretária de Estado do Tesouro).

Agora, há algo que nunca vi referido e que talvez merecesse uma atençãozinha particular: a responsabilidade que cabe também aos deputados da AR pelas leis que fabricam, cheias de bem estudadas vírgulas e outros subterfúgios, e que permitem a assinatura de contratos salvaguardando situações grotescas e escandalosas como a que ora decorre. E porquê, para início de conversa, permitir contratos confidenciais em empresas que são públicas? Cheira logo a esturro, certo?!

Não estou aqui a aligeirar as responsabilidades da "artista'" A. Reis nesta trapalhada - tão ao jeitinho do PS, e tão boa ou melhor (entre outros) do que os casos do ministro Cabrita.

Teresa Silva-Gayo, Lisboa

O universalismo de Zelensky

João Miguel Tavares fez um elogio do presidente da Ucrânia ("Mr. Zelensky goes to Washington", 24 de Dezembro), que poderia subscrever quase por inteiro. No entanto, esse texto tem uma frase problemática, nomeadamente quando afirma que Zelensky "é hoje a grande figura mundial no combate pelos valores do Ocidente – democracia, liberdade, autodeterminação". É certo que a cultura política do Ocidente foi a incubadora desses conceitos, mas há muito que eles foram apropriados, e enriquecidos, por povos de outras partes do mundo. Na redacção dos documentos que nos habituámos a encarar como repositórios críticos desses princípios – desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) às Declarações da ONU relativas ao direito à autodeterminação (1960) – houve contributos de primeira linha de estadistas e intelectuais não-ocidentais. E valerá a pena invocar as traições sistemáticas do Ocidente aos seus próprios valores na Guerra Fria ou nas cruzadas antiterroristas pós-11 de Setembro?

É claro que nada disto nos deve inibir de afirmar a nossa solidariedade com o povo ucraniano e o seu formidável presidente. Mas vitoriemo-los sobretudo pela maneira como se sacrificam por valores universais, não simplesmente ocidentais. Talvez por aí comecemos a vencer a relutância de alguns países não-ocidentais a uma condenação mais inequívoca da agressão russa.

Pedro Aires Oliveira, Lisboa

Entrevista a Cristina Casalinho

Notável entrevista de Cristina Casalinho. É nestas alturas que vemos a fraca qualidade dos nossos governantes da área económica e até do próprio Banco de Portugal. CC dá-nos esperança de que nada está perdido. Obrigado ao PÚBLICO. Um dia depois da despedida de Ricardo Cabral, esta entrevista é um bálsamo.

António Lamas, Montijo