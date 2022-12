A guerra é a insustentabilidade

Quando pensávamos que as gerações actuais já tinham um fardo demasiado pesado às costas – a luta climática –, eis que surge uma dificuldade adicional que não pressagiávamos: uma guerra na Europa. Assim, 2023 é um ano que já começa com gigantescos desafios que, na prática, estão entrelaçados: mudanças do clima, conflitos bélicos, crise energética, inflação e um novo proteccionismo. Como vamos navegar nos próximos 12 meses?

Uma coisa é clara: os tempos que aí vêm são incertos, para não dizer pouco auspiciosos. Os nossos salários valem menos. Evitamos aquecer a casa para não receber uma factura com três dígitos. Gastamos numa simples visita ao supermercado aquilo antes dava para encher a despensa. O montante que deixamos numa bomba de gasolina obriga-nos muitas vezes a abrir mão de outros bens de consumo. Nada disso contém a tragicidade de quem testemunha uma guerra, mas, de algum modo, tudo isso está associado à invasão da Ucrânia pela Rússia em Fevereiro.

Em 2022, houve peças que mudaram de lugar no tabuleiro geopolítico – e, infelizmente, a acção climática "passou a fazer parte deste xadrez geoestratégico", como referiu Filipe Duarte Santos, especialista em alterações climáticas, numa entrevista que publicamos esta quinta-feira. Com a habitual sageza e a articulação, o geofísico português mostra-nos por que razão as coisas estão interligadas e aponta-nos caminhos para mantermos o optimismo. Excertos da conversa também podem ser ouvidos neste podcast.

Um conflito faz emergir em nós, humanos, um sentido de sobrevivência. Torna os povos mais ciosos dos próprios recursos e exige dos líderes respostas políticas que nem sempre são as mais racionais ou desejáveis. Por exemplo: elementos finitos como o lítio, cruciais para a electrificação das economias, passam a ser produtos estratégicos à medida que as grandes potências se mostram menos abertas à cooperação. A paz e a colaboração internacional constituem o melhor alfobre para fazer singrar acções climáticas à escala global. Mas o que temos agora é a guerra, e vai ser neste cenário desfavorável que teremos de avançar com medidas de mitigação e adaptação.

Numa altura em que as nações deveriam estar a somar esforços para descarbonizar parques industriais e habitacionais, reservando gordas quantias para apoiar a transição energética em países que pouco (ou nada) fizeram para chegarmos à emergência climática actual, o que estamos a fazer? A regressar ao carvão. Se na Cimeira do Clima do ano passado (COP26), realizada em Glasgow, falava-se na descontinuação desta fonte primária de energia, no documento final da COP deste ano, que decorreu em Sharm El-Sheik, a palavra "carvão" quase parecia um anátema para alguns países sentados à mesa negocial. Em 2022, voltámos a consumir avidamente carvão como uma resposta – legítima – à escalada dos preços do gás.

Há, contudo, sinais positivos. Os dados mais recentes do Eurostat mostram que as emissões europeias continuam a cair – uma tendência que se verifica também em Portugal, onde se registou em 2022 uma produção recorde de energia a partir de fontes renováveis. Apesar das contingências, também há quem veja na crise do gás um agente catalisador para acelerar a transição energética.

As contas feitas em Bruxelas são encorajadoras, mas, a médio prazo, significam pouco no desempenho global. Teremos de garantir que também os países em desenvolvimento terão o apoio tecnológico e financeiro necessário à transição energética. Não é impossível: os países mais ricos asseguraram o desenvolvimento e a produção de vacinas durante a pandemia, por exemplo; apoiar a descarbonização das nações mais desfavorecidas implicaria um investimento semelhante em prol de um bem comum. Mas esses cenários idílicos exigem estabilidade e generosidade internacional, uma paisagem da qual não beneficiamos no momento. É também por isso que Filipe Duarte Santos diz que a "a guerra é o oposto da sustentabilidade". Em 2023, precisamos de paz - em nome dos ucranianos e do planeta.