Morreu Pereira Gonçalves, sócio-gerente da pastelaria Versailles

Mário Pereira Gonçalves, antigo presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e sócio-gerente da pastelaria Versailles, morreu esta quinta-feira aos 83 anos.

A notícia foi avançada num comunicado da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), em que é afirmado que Mário Pereira Gonçalves deixa para trás “um legado ímpar na defesa da restauração e do turismo”.

Já o Presidente da República, numa nota colocada na página oficial na Internet, lembra que o condecorara há pouco tempo como Comendador da Ordem do Infante D. Henrique e “envia sentidas condolências à Família enlutada e aos amigos”.

“Figura indissociável da restauração lisboeta, contribuiu de uma forma inestimável para a vida da cidade através do seu trabalho e investimento em diversos restaurantes e pastelarias notórios de Lisboa”, diz Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente acrescenta que “sinal do seu empenhamento foi também a sua actividade associativa, em particular ao longo de quase quatro décadas na Presidência da Direcção da AHRESP, tendo recebido em 2020 o Prémio Carreira atribuído pelo Prémio Nacional de Turismo, em reconhecimento desta função”.

Quando a conhecida pastelaria fez 100 anos, a 25 de Novembro deste ano, o filho do comendador, Paulo Gonçalves, contava ao PÚBLICO como, em 1987, um grupo de nove sócios, liderados por Mário Pereira Gonçalves, que já tinha vários cafés e restaurantes na zona, avança para a compra da Versailles.

Os novos proprietários introduziram as máquinas de café expresso – até aí só era vendido o chamado café de saco, servido aos clientes em balões de vidro. São também eles que decidem avançar com a expansão do grupo, considerando-a fundamental para a saúde económica do grupo.

O velório terá lugar na capela de São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa, a partir das 19h desta quinta-feira. Na sexta-feira, o corpo segue para a Igreja Matriz de Teixeira, em Arganil, onde nasceu o empresário. O funeral será realizado pelas 15h no cemitério de Teixeira.