Luzes, magia e viagens no tempo para viver em família

Com o ano novo à porta, entretemos os miúdos também com arte Dos Pés à Cabeça, cogumelos e um Gabinete de Curiosidades.

PASSEIOS

Serralves em Luz

22 de Junho a 8 de Janeiro

Assim que o Verão começou, o Parque de Serralves (Porto) alumiou-se. Assim se deixou ficar Outono adentro, com o dia 31 de Outubro como limite e, na véspera do término, mais um mês concedido à “experiência sensorial mágica, num ambiente imersivo que dá a conhecer novas perspectivas” do espaço e “convida à descoberta do seu património natural e arquitectónico”.

À boleia da quadra festiva, há nova data para apagar as luzes: 8 de Janeiro. Até lá, os visitantes têm um percurso de cerca de três quilómetros, com 25 instalações luminosas assinadas por Nuno Maya (OCubo), o director criativo do evento.

Aberto todos os dias, excepto 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, das 19h30 às 23h30. A entrada custa 12,50€ (10,50€ para crianças dos 4 aos 11 anos, estudantes e seniores; grátis até aos 3 anos)

Luzes Selvagens

1 de Dezembro a 26 de Fevereiro

É o primeiro festival de luzes num zoo nacional e tem feito as delícias dos visitantes – “mais de 500 curiosos por dia”, asseguram em comunicado.

No Zoo Santo Inácio, em Avintes, há uma experiência imersiva para miúdos e graúdos que convida a descobrir a fauna e a flora do lugar num percurso nocturno com mais de um quilómetro. A acompanhar os passos estão mais de 500 figuras luminosas e sons à medida do quadro.

Aberto das 17h às 21h, aos fins-de-semana, feriados e férias escolares, excepto 31 de Dezembro. Os bilhetes custam entre 7€ e 10€.

FEIRAS

Paderne Medieval

29 de Dezembro a 1 de Janeiro

Em Paderne (Albufeira), o convite é para embarcar numa viagem ao século XIV com direito a arruadas, cortejos, bailias, demonstrações de armas, dramatizações, “comidas e beberes com sabores dos três credos”, tomada do castelo e torneios, entre outras cortesias da época.

As portas estão abertas a partir do meio-dia, encerrando às 24h (quinta e sexta), às 21h (sábado) e às 20h (domingo).

MAGIA

Impossível ao Vivo

20 de Dezembro a 1 de Janeiro

Luís de Matos, o mais conhecido e premiado dos ilusionistas portugueses, convidou quatro amigos com créditos firmados e tirou da manga um novo espectáculo.

Nestes momentos em que, assegura, “o impossível se converte em realidade e os limites da imaginação são desafiados por completo”, entram a excentricidade do norte-americano Dan Sperry, o mentalismo do campeão espanhol Javier Botía, o humor teatral do francês Norbert Ferré e as manipulações do sul-coreano Yu Hojin. Do número de Luís de Matos fazem parte a assistente Joana Almeida e a arte do b-boying pela Momentum Crew.

A magia acontece no Teatro Tivoli BBVA (Lisboa), às 17h e às 21h (quinta e sexta), e às 18h (domingo), com bilhetes entre 12,50€ e 24€. Para a semana, entre 4 e 8 de Janeiro, é a vez do Teatro das Figuras de Faro os receber (quarta a sábado, às 21h30, e domingo, às 17h, com bilhetes de 22€ a 24€).

EXPOSIÇÕES

Quake - Centro do Terramoto de Lisboa

Recuamos à Lisboa de 1755. A 1 de Novembro, a cidade é sacudida por um violento terramoto, seguido de um tsunami e vários incêndios. O episódio destruiu o burgo e entrou para os livros como um dos eventos mais marcantes da História de Portugal.

É a esse momento que se regressa no Quake, que “dá vida” à catástrofe e põe os visitantes a sentir a terra a tremer e a ver a cidade “que se perdeu”. História, ciência e entretenimento cruzam-se numa experiência interactiva, onde entram simuladores, estações sobre a origem dos sismos e tsunamis e sensibilização para a “necessidade de adopção de comportamentos preventivos”.

Instalado na Rua Cais da Alfândega Velha, em Belém, o centro tem as portas abertas todos os dias, excepto a 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, das 10h às 17h30 – terça a quinta, a partir das 14h; sábado e domingo, até às 18h. Os ingressos custam entre 21€ e 26€ (14,50€ a 18€ para crianças dos 6 aos 12 anos e 17€ a 21€ para seniores).

A Arte dos Cogumelos

28 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2023

Patente no Celeiro e no Lagar da Quinta de Serralves (Porto), a exposição comissariada por Francesca Gavin procura demonstrar a relação simbiótica entre arte e ciência, natureza e humanidade.

Entre pintura, fotografia, colagem, escultura, design, som, têxteis e meios digitais, estão reunidos trabalhos centrados na essência dos fungos e na utopia que os “humildes” cogumelos representam para muitos artistas.

Para ver todos os dias, das 10h às 18h, excepto fins-de-semana e feriados, em que fecha uma hora mais tarde, e a 31 de Dezembro, até às 16h. Dia 1 de Janeiro está encerrada. A entrada custa 12€ (20€ com acesso a todos os espaços da Fundação).

Dos Pés à Cabeça

25 de Junho a 1 de Janeiro

Últimos dias para visitar a exposição especialmente pensada para satisfazer o fascínio dos mais novos pelo corpo humano e, ao mesmo tempo, alinhar na sua capacidade ímpar de exercitar a imaginação e ver para além do que está à pele.

Instalada no Museu Colecção Berardo, em Lisboa, reúne obras de artistas modernos e contemporâneos, como Albuquerque Mendes, Álvaro Lapa, Ana Mendieta, Ângelo de Sousa, Fernando Lemos, Helena Almeida, Keith Haring, Mark Lancaster, Nan Goldin, Pauliana Valente Pimentel, Peter Blake e Robert Bechtle. Dos Pés à Cabeça completa-se com uma cronologia da representação do corpo e com um espaço de actividades.

O museu está aberto todos os dias, das 10h às 19h – excepto dias 31 de Dezembro (até às 14h30) e 1 de Janeiro (das 12h às 19h). A entrada custa 5€, sendo gratuita aos sábados.

Gabinete de Curiosidades

Em permanência

Sem etiquetas, legendas ou, até, percurso lógico, o Gabinete de Curiosidades do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra reúne mais de 4000 peças, onde entram figuras raras, exóticas e bizarras – do crocodilo à cobra de duas cabeças, passando por um dente de nerval, uma pedra rosácea ou um osso de dinossauro com “cerca 170 milhões de anos e mais de 100 quilos”.

Pensado para todos os públicos, pode ser visitado todos os dias, das 9h às 13h e das 14h às 17h (excepto 1 de Janeiro). A entrada custa 5€ (2,50€ dos 13 aos 18 anos; 3,50€ dos 18 aos 26 anos e seniores) e permite o acesso ao Laboratorio Chimico e ao Colégio de Jesus.