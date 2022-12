Tripulantes rejeitam proposta da TAP e relançam cenário de nova greve

Os tripulantes de cabina chumbaram esta quinta-feira, por esmagadora maioria - 615 votos contra, seis a favor e uma abstenção, segundo a informação recolhida pelo PÚBLICO – a proposta apresentada pela TAP que visava anular a hipótese de uma nova greve, depois da paralisação dos trabalhadores ocorrida nos dias 8 e 9 de Dezembro e que levou à suspensão de 360 voos. Assim, continua de pé a possibilidade de o SNPVAC marcar pelo menos outros cinco dias de greve até ao final do mês de Janeiro, tendo como centro de disputa as actuais condições salariais e laborais e o novo acordo de empresa.

Em votação estava o acordo proposto pela TAP, cujo pressuposto era o de “sanar o clima de instabilidade social actualmente existente” entre os tripulantes de cabina, por via da “resolução de questões interpretativas” de matérias laborais.

Em paralelo, segundo a minuta do acordo entre a administração e o SNPVAC, distribuído aos trabalhadores, pretendia-se “criar condições para que, num contexto de paz social, se inicie construtivamente o processo de revisão integral do actual acordo de empresa”, datado de 2006.

O objectivo era o de iniciar as negociações até ao próximo dia 13 de Janeiro. A primeira proposta de novo acordo entregue pela TAP já foi classificado pelo SNPVAC, liderado por Ricardo Penarroias, de “ultrajante”.

Entre os aspectos enunciados estão compromissos, nomeadamente remuneratórios, a que os trabalhadores dizem já ter direito, e que foram suspensos com a aplicação do acordo de emergência em vigor.

Do lado da TAP, havia a exigência de o SNPVAC pôr termo às acções judiciais interpostas por causa dos temas laborais em disputa (como a contabilização da meia hora após a imobilização do avião), tendo ainda o sindicato de renunciar em intentar novas acções judiciais.

O documento incluía também a alteração de uma das componentes do salário dos tripulantes de cabina, ao mesmo que a administração propunha atribuir oito milhões de euros a todos os tripulantes de cabina “a título de compensação extraordinária, sem sujeição às reduções retributivas” que fazem parte do acordo de emergência (há um corte de 25% na parte dos salários acima dos 1410 euros).

A proposta apresentada pela TAP incluía ainda a colocação de 11 trabalhadores no quadro e a formação de uma turma de supervisores de cabina.

No dia 19 de Dezembro, a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, afirmou que as conversações com o sindicato estavam “no bom caminho”. “Queremos evitar uma [nova] greve, se for possível”, disse a gestora, acrescentando acreditar que é possível um acordo.