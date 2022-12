Trabalhadores com crédito à habitação podem reter menos IRS já em Janeiro

Subida das Euribor acima do esperado pode obrigar mais famílias a pedirem a renegociação dos contratos, incluindo empréstimos muito recentes.

A subida das Euribor está a acontecer de forma bem mais rápida do que era expectável, agravando, consideravelmente, os encargos dos créditos à habitação associados a estas taxas, particularmente os mais recentes e de montante mais elevado. Esta evolução pode obrigar mais famílias a pedirem a renegociação dos contratos – uma possibilidade agilizada por um diploma recente do Governo –, ou a pedirem uma menor retenção do IRS para quem tem salários mais baixos, de forma a libertar liquidez para pagar a prestação mensal.