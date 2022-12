Saída de Alexandra Reis obriga a segunda reformulação de equipa das Finanças em menos de um mês

Menos de um mês passou e o elenco do Ministério das Finanças já enfrenta uma nova reformulação. Depois de no início de Dezembro ter voltado a autonomizar as secretarias de Estado do Tesouro e das Finanças, Fernando Medina tem agora de decidir se recua nesta opção ou se a mantém, nomeando alguém para substituir Alexandra Reis no Tesouro.