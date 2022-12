Pedro Nuno Santos: ferrovia reanimada, poucas casas e aviação em crise

No início, era a TAP. E, no fim, também foi. Pedro Nuno Santos teve na aviação a sua tarefa mais polémica e mais mediática e acabou por se demitir na sequência do mais recente caso a envolver a companhia aérea. Nas comunicações foi muito criticado pelos operadores por causa do apoio à Anacom no processo do 5G.​ Na habitação, defendeu que “estão casas feitas”, mas as políticas ficaram longe das metas traçadas. E, na sua zona de conforto, a ferrovia, o agora ex-ministro das Infra-Estruturas e Habitação foi um balão de oxigénio que reactivou um sector moribundo. Mas Pedro Nuno Santos saiu bem antes de o comboio chegar ao fim da viagem.