Marcelo promulga contribuições especiais sobre supermercados e empresas de energia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou a lei que cria, já para este ano de 2022 e para o próximo, as contribuições de solidariedade sobre as empresas dos sectores da energia e distribuição (as sociedades donas de supermercados) que registem um aumento significativo dos lucros face aos anos anteriores à invasão da Ucrânia pela Rússia.

O diploma foi promulgado nesta quinta-feira. O texto estabelece que a lei entrará em vigor no dia seguinte ao da publicação em Diário da República e, para que as regras se apliquem ao ano fiscal de 2022, é preciso que o diploma entre em vigor até sábado, o último dia do ano.

Haverá duas contribuições separadas, mas com um desenho idêntico: uma que abrange as empresas que desenvolvem actividades na área do petróleo bruto, do gás natural, do carvão e da refinação; e outra que se aplica às maiores empresas do sector da distribuição alimentar. Tanto num caso como no outro, a contribuição será calculada através da aplicação de uma taxa de 33% sobre a fatia dos lucros tributáveis que “excedam o correspondente a 20% de aumento em relação à média dos lucros tributáveis” registados de 2018 a 2021, os quatro anos anteriores à eclosão da guerra e ao agravamento generalizado da inflação.

No caso das empresas da distribuição alimentar, o novo tributo só se aplicará às médias e às grandes empresas. As micro e as pequenas estão excluídas (ou seja, as que têm menos de 50 trabalhadores e um volume de negócios até dez milhões de euros não estarão sujeitas à contribuição).

Apesar desta regra geral, se uma pequena empresa fizer parte de um grupo económico abrangido, para efeitos de IRC, pelo regime especial de tributação dos grupos de sociedades e cujo volume de negócios (do grupo) seja superior a 100 milhões de euros, será também incluída.

As empresas do comércio a retalho alimentar em que esta actividade tenha uma “natureza acessória”, isto é, em que o volume de negócios proveniente da distribuição alimentar “não represente mais de 25% do volume de negócios anual total”, estão isentas da contribuição.

O mercado do retalho alimentar português inclui grandes cadeias, como as da Jerónimo Martins (dona do Pingo Doce), Sonae (dona do Continente e também proprietária do PÚBLICO), Auchan, Lidl, Aldi, Minipreço, Intermarché e Mercadona.

Se, em 2022, o aumento percentual dos resultados empresariais couber nos critérios de “lucros excedentários” (acima dos 20% de aumento face à média dos quatro anos anteriores), as empresas têm de pagar a nova contribuição; se os resultados ditarem uma diferença menor, não terão de a pagar.

A receita obtida pelo Estado com a contribuição da distribuição alimentar terá de ser afecta a um pelo menos um de quatro fins previstos no diploma: “acções de apoio ao aumento de encargos com bens alimentares a favor da população mais vulnerável”, através de entidades do sector social; políticas de defesa do consumidor; apoios às micro e pequenas empresas de comércio, serviços e restauração “particularmente afectadas pelo aumento dos custos de funcionamento e da inflação e pela diminuição da procura”, havendo uma parte da receita que será transferida com esse fim para o Fundo de Modernização do Comércio; e medidas de apoio à qualificação dos trabalhadores das micro e pequenas empresas do comércio, serviços e restauração.

No caso da contribuição sobre o sector energético, que decalca o regulamento europeu que obriga cada um dos Estados-membros da União Europeia a cobrarem esta medida sobre os lucros excedentários, o Governo encontrou igualmente quatro fins para a afectação da receita, entre os quais está a criação de “medidas de apoio financeiro para ajudar a reduzir o consumo de energia, por exemplo através de leilões ou de regimes de concurso para a redução da procura” com o objectivo de baixar os custos de compra de energia para os clientes finais “para determinados volumes de consumo”.

O Governo diz ser difícil projectar a dimensão da receita que o Estado vai alcançar, admitindo que a cobrança possa ficar num intervalo entre 50 milhões e 100 milhões de euros.

A lei foi aprovada no Parlamento em tempo recorde, a partir de uma proposta do Governo. A iniciativa recebeu os votos favoráveis do PS, do BE, do PAN e do Livre, contou com os votos contra do Chega e da Iniciativa Liberal, e com a abstenção do PSD e do PCP.