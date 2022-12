João Félix regressou ao Atl. Madrid com um golo

Noite perfeita para João Félix, de regresso aos jogos pelo Atlético de Madrid depois do Mundial 2022. Nesta quinta-feira, o internacional português que tem vivido dias difíceis no emblema espanhol brilhou e contribuiu para o triunfo dos “colchoneros” sobre o Elche por 2-0. A vitória do Atlético permitiu ainda à formação de Diego Simeone subir para um lugar de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, já que se juntou ao empate que Betis e Athletic Bilbau registaram no duelo entre ambos.

Titular no “onze” de Simeone, com quem tem tido vários desentendimentos mais ou menos públicos, João Félix compôs a frente de ataque com Griezmann e Morata.

O Atlético jogou bem, mas finalizou mal e só com a expulsão de Verdú antes do intervalo, as coisas começaram a mudar de figura para os “colchoneros”, embora Hermoso, que viu dois amarelos em pouco tempo, tenha deixado as duas equipas equilibradas novamente a par após o descanso.

João Félix inaugurou o marcador pouco depois, de cabeça, num lance que teve assistência de Griezmann. Mais tarde, quando o Elche tentava reagir, Morata sentenciou a partida quando Félix já estava no banco — o português jogou 66 minutos e foi considerado o melhor em campo pela realização do encontro.

Em França, o Marselha goleou o Toulouse por 6-1, ultrapassando o Rennes, que perdeu no terreno do Reims (3-1), e alcançou o terceiro lugar da Liga gaulesa, aproximando-se ainda do Lens, segundo classificado, que empatou em Nice (0-0).

No regresso da Ligue 1 após a pausa para o Mundial 2022, o Marselha não deu hipóteses ao Toulouse (13.º classificado), com golos de Rongier (13 minutos), Nicolaisen (autogolo aos 41’), Kolanisac (51’), Payet (62’), Under (80’) e do português Nuno Tavares (82’).

Já o Lens foi travado na visita ao Nice (nono com 21 pontos), com um empate sem golos, colocando um ponto final numa série de cinco vitórias consecutivas e deixando o Paris Saint-Germain, que ganhou na véspera ao Estrasburgo (2-1), cada vez mais líder, com uma vantagem de sete pontos — os parisienses somam 44.