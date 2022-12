Quinta na TV: psicanálise, Isabel Meyrelles, gigantes marinhos e “yabba dabba doo!”

CINEMA

Beleza Colateral

Hollywood, 21h30

Howard Inlet (Will Smith) é um publicitário nova-iorquino que leva uma vida aparentemente perfeita, até ao dia em que a filha morre e uma imensa depressão se abate sobre ele. Inlet retira-se da vida que antes tinha e resolve escrever cartas ao Amor, ao Tempo e à Morte, os conceitos abstractos que sempre estiveram na base da sua filosofia publicitária. O que Inlet não esperava era que estes respondessem e estabelecessem contacto sob forma humana.

Beleza Colateral é um filme dramático com realização de David Frankel (O Diabo Veste Prada, Marley & Eu), segundo um argumento de Allan Loeb. O elenco vem recheado de pesos-pesados de Hollywood: Edward Norton, Kate Winslet, Helen Mirren, Keira Knightley, além de Michael Peña e Naomie Harris.

Um Método Perigoso

Nos Studios, 22h40

Filme de David Cronenberg sobre a relação entre Sigmund Freud (Viggo Mortensen) e Carl Jung (Michael Fassbender), com foco na rivalidade motivada tanto por divergências de pensamento, no campo das ciências da mente, como no foro sentimental, com a aparição de Sabina Spielrein (Keira Knightley).

The Post

AXN White, 1h04

Meryl Streep e Tom Hanks à frente do elenco, Spielberg atrás das câmaras e, no argumento, a história do braço-de-ferro entre o Governo de Nixon e o The Washington Post quando o jornal se preparava para revelar documentação ultra-secreta e comprometedora sobre o envolvimento dos EUA na Guerra do Vietname. The Post foi nomeado para os Óscares de melhor filme e actriz principal.

DOCUMENTÁRIOS

A Ilha dos Gigantes

RTP2, 16h12

O cameraman subaquático Nuno Sá e o investigador Jorge Fontes unem-se para investigar o segredo de Santa Maria, o único sítio da Europa onde se encontra uma população do maior peixe do mundo: o tubarão-baleia. O documentário resulta de oito anos de uma investigação que contou com a ajuda dos pescadores marienses e que envolveu a colocação de câmaras nos próprios animais em estudo. O objectivo foi tentar descobrir o porquê de se concentrarem nesta zona do Atlântico e também explorar a colaboração que mantêm com os atuns, para se alimentarem de grandes cardumes de pequenos peixes.

Arte da Memória

TVCine Edition, 22h

Rodrigo Areias (O Berço Imperfeito, Estrada de Palha, Surdina) realiza este trabalho de cruzamento entre memórias de locais e os processos criativos de três artistas plásticos: Daniel Blaufuks, Pedro Bastos e José Rufino.

Isabel Meyrelles: O Dragão Que Fuma

RTP2, 23h31

A fumar cachimbo, a frequentar o barbeiro ou de calça vestida, Isabel Meyrelles foi rompendo os “bons costumes” da época em que chegou a Lisboa, em 1949, vinda do Porto. Na capital, conviveu com pares como Mário Cesariny ou Cruzeiro Seixas. Seguiria para Paris para se radicar longe do Estado Novo. Mais importante: afirmou-se como a primeira mulher surrealista portuguesa.

Este é um retrato da escultora-poetisa, desde a juventude até à actualidade. Aos 93 anos, continua a trabalhar no seu ateliê parisiense e a deixar-se encantar “com as palavras, o barro, as fadas e os elfos”, nota a RTP. O documentário é realizado por Ricardo Clara Couto, que divide a autoria com Cristina Margato.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Nuno Maulide, o químico português que foi considerado Cientista do Ano na Áustria em 2019 – uma entre muitas distinções – é entrevistado pelo jornalista Vítor Gonçalves.

INFANTIL

Os Flintstones

AXN Movies, 8h38

Dinossauros-empilhadores, carros movidos com os pés, muito “yabba dabba doo!” e zero rigor histórico (mas não faz mal): a família mais louca da Idade da Pedra surge na sua primeira versão cinematográfica com actores de carne e osso. Realizado por Brian Levant, em 1994, o filme baseia-se na famosa série animada homónima dos anos 1960 e conta com John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins e Rosie O’Donnell no elenco. A seguir, às 10h04, passa a prequela Os Flintstones em Viva Rock Vegas.