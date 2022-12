Il Viaggio a Reims no Centro Cultural de Belém: uma ópera cómica para a paz ansiada

Um fogo-de-artifício vocal é lançado por estes dias no Centro Cultural de Belém (CCB): a ópera de Rossini Il Viaggio a Reims, estreada em 1825 em Paris, sobe quinta e sexta-feira ao palco em Lisboa, às 19h. Não é a primeira vez que a Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP) se lança na ópera, mas nunca tinha havido nada assim para esta jovem formação: juntam-se nesta produção 17 cantores, um coro participativo e vários bailarinos. Uma cenografia de Nuno Esteves (a.k.a Blue) e uma encenação nova de Teresa Simas vão dar espaço, corpo e luz à pirotecnia rossiniana. E no fosso do Grande Auditório do CCB estará a OCP numa formação alargada.