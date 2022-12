Heinrich von Kleist: a verosimilhança do inverosímil

Em Kleist o apego à verdade, ou mesmo aos factos comprováveis, serve para tornar ainda mais poderosa a investida do insólito ou do que, subitamente, é uma alternativa urgente à fidelidade ao real.

Se concebêssemos uma película finíssima, indigna de confiança, a separar o plausível e a fantasia, teríamos uma das vias de acesso possível a uma poética de Heinrich von Kleist. Não exclusiva, mas das mais sedutoras, certamente. Porque, apesar da fidelidade do autor alemão a qualquer ponto de partida mais definido, fosse ele o mito — como na sua Pentesileia (Porto Editora, 2003) —, o passado mais ou menos comprovável — em Michael Kohlhaas (Antígona, 2004) —, ou os factos captados pelo jornalismo — em várias extensões de Estranha Profecia e Outros Textos —, é sempre o poder imaginativo do autor de Anfitrião (Cotovia, 1992) — outra releitura pessoal do mito e dos textos clássicos — o motor e o impulso da sua escrita, a própria jornada. Assim também nos textos reunidos nesta colectânea. Estranha Profecia e Outros Textos constitui agora a mais ampla recolha da obra de Kleist publicada entre nós. Não que Heinrich von Kleist seja um autor ausente nos catálogos nacionais, mas a sua obra conhece nesta nova edição um fôlego suplementar e uma reunião de textos de inequívoca abrangência.