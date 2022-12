Alexandra Andrews: Funestas ambições literárias

Quem atiraria a primeira pedra a uma jovem aspirante a escritora com desejos de ser rica e célebre que, um dia, se depara com a oportunidade única e irrepetível de atingir os seus objectivos, mesmo que o caminho a percorrer possa ser eticamente pouco recomendável? Em Quem és tu, Maud Dixon Alexandra Andrews, que já trabalhou como jornalista, editora e revisora, comete a proeza de criar um romance, com uma trama ardilosa de suspense, em torno desta questão.