Acha que já sabe tudo sobre como acender uma lareira em casa?

Se quiser acender uma fogueira verdadeira ou só imitar a experiência, eis o que os especialistas dizem que precisa de saber sobre as opções disponíveis e como reduzir as emissões este Inverno.

Quando Trystan Bass entrou pela primeira vez na sua casa da década de 1920 em Oakland, Califórnia, reparou imediatamente no ponto focal da sala de estar: uma lareira do chão ao tecto a lenha. "É deslumbrante e uma das razões pelas quais comprei a casa", disse Bass, 53 anos. "Mas eu nunca acendi uma fogueira ali".

Independentemente do tipo de lareira, quer seja a lenha, queima de pellets, gás natural ou eléctrica, a utilização de qualquer uma destas soluções gera alguma quantidade de gases com efeito de estufa e outras emissões que podem ser prejudiciais para o ambiente e para a saúde humana.

Para evitar estes efeitos, Bass disse ter comprado recentemente velas sem chama alimentadas por bateria e tê-las colocado dentro da sua lareira. "É exactamente o efeito sem a confusão e a complicação", avalia.

Se quiser acender uma fogueira verdadeira ou pelo menos imitar a experiência, eis o que os especialistas dizem que precisa de saber sobre as lareiras comummente disponíveis e como pode reduzir as emissões da sua utilização este Inverno.

Lareira tradicional a lenha

Uma lareira tradicional aberta e a lenha "emite a maior quantidade de poluição e é tipicamente a menos eficiente", segundo um porta-voz da Agência de Protecção Ambiental. A maior parte do calor sai através da chaminé, tornando-a uma má maneira de aquecer uma casa.

Queimar troncos de madeira numa lareira aberta também pode causar problemas de qualidade do ar. Os especialistas dizem que o fumo da queima de lenha residencial é uma das principais causas da má qualidade do ar exterior e interior em muitas regiões, particularmente durante os meses de Inverno.

Sabia que... Substituir um fogão a lenha velho, sujo e ineficiente é equivalente à redução da poluição PM 2,5 de tirar cinco velhos autocarros a gasóleo da estrada, contabiliza a agência de protecção ambiental norte-americana (EPA, na sigla em inglês).

A queima de lenha pelas famílias pode produzir mais de 300.000 toneladas por ano de partículas finas, ou PM 2,5, que é um poluente perigoso do ar, de acordo com o Inventário Nacional de Emissões de 2017 da EPA para os EUA. Em comparação, a utilização residencial de gás natural gera pouco mais de 4000 toneladas por ano de PM 2,5.

"Se estiver num bairro onde há um qualquer fogo fumegante, notará isso a alguma distância, a partir de blocos em redor", constata Bill Magavern, o director político da Coalition for Clean Air, uma organização sem fins lucrativos sediada na Califórnia que defende o ar saudável. "Apenas um fogo pode ser suficiente, infelizmente, para sujar o ar de toda uma comunidade".

O fumo da madeira contém monóxido de carbono e outras toxinas, assim como partículas finas, que podem desencadear ou agravar certas condições de saúde. A respiração em partículas está associada à asma e a problemas cardíacos graves, incluindo ritmos cardíacos irregulares, ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais e insuficiência cardíaca.

Como conseguir uma fogueira de lenha menos prejudicial?

Para reduzir a quantidade de subprodutos potencialmente nocivos libertados, os especialistas dizem ser crítico que o seu fogo de lenha esteja a arder bem.

Se o carbono contido na madeira for queimado com a máxima eficiência, deve transformar-se em dióxido de carbono, explica Anna Karion, uma cientista investigadora que trabalha no programa de medições de gases com efeito de estufa do Instituto Nacional de Normas e Tecnologia.

Mas, acrescenta, as lareiras a lenha geralmente não conseguem criar as condições ideais de combustão para produzir apenas dióxido de carbono. A utilização de um combustível ineficiente ou a queima em condições mal ventiladas também pode levar a que mais carbono seja emitido como monóxido de carbono ou metano, assinala.

"Seja como for, estamos a emitir o carbono, mas o impacto dessa molécula depende da eficiência da combustão", refere Karion.

Quanto mais quente queima um fogo, mais limpo é, nota John Crouch, o director de assuntos públicos da Hearth, Patio and Barbecue Association, um grupo industrial.

Para aqueles que planeiam acender o fogo com madeira, Crouch e outros peritos sublinharam a importância de utilizar madeira seca que tenha sido temperada e bem fendida. A madeira devidamente seca deve ter uma leitura de humidade de 20% ou menos, de acordo com a EPA. É possível comprar medidores de humidade em lojas de ferragens e online. A EPA fornece também recursos online e orientação sobre a queima de madeira através do seu programa "Burn Wise".

Se estiver a acender apenas uma fogueira ocasional, poderá querer usar um "tronco de madeira prensada com serradura e cera", que tende a ser mais amigo do ambiente do que a madeira normal, disse Crouch. Estes troncos são tipicamente uma mistura de serradura e alguma cera de vela destinada a ser utilizada em lareiras. Mas não devem ser utilizados em fogões a lenha, avisa.

"Uma das razões porque estes toros de lenha têm emissões mais baixas é simplesmente porque a parafina misturada na serradura ajuda a manter a temperatura do fogo mais quente, pelo que faz um melhor trabalho de decomposição das partículas", explica.

Bill Magavern, o director político da Coalition for Clean Air, sublinha ainda que se deve evitar queimar lixo, plástico, papel brilhante ou madeira que tenha sido tratada. "Depois, obtém-se toxinas químicas que vão além das que se encontram na madeira natural."

Se acender uma fogueira e notar muito fumo a sair da chaminé, "isso é um mau sinal", disse Magavern, adiantando que "uma fogueira a arder correctamente só deve emitir um fino sopro de vapor branco após cerca de meia hora".

Fogões a lenha ou pellets

Outra forma de aumentar a eficiência e reduzir a poluição por fumos de madeira é instalar um fogão a lenha ou fogão a pellets, de acordo com a EPA, que certifica estes aparelhos. Geralmente, os fogões a lenha ou a pellets também permitem aos utilizadores controlar melhor o calor.

Concebido para ser instalado no local de uma lareira existente, um recuperador de calor pode ser a opção apropriada se estiver a tentar aquecer grandes porções de uma casa ou, em alguns casos, uma casa inteira, aconselha John Crouch. "Uma das fraquezas de uma lareira aberta é que as coisas se movem demasiado depressa" e não há tempo suficiente para a lareira acabar de queimar tudo, diz.

Os fogões certificados pela EPA devem ser concebidos com melhor isolamento e melhor fluxo de ar, o que significa que "mais destes gases e partículas são queimados dentro do fogão, resultando em menos fumo", de acordo com a agência. Numa publicação de 2013, a EPA estimou que 65 por cento, ou cerca de 7,8 milhões, dos fogões a lenha nos Estados Unidos eram dispositivos mais antigos e ineficientes.

"Substituir um fogão a lenha velho, sujo e ineficiente é equivalente à redução da poluição PM 2,5 de tirar cinco velhos autocarros a gasóleo da estrada", contabiliza a EPA.

No entanto, a certificação de fogões a lenha pela EPA foi avaliada após um relatório publicado no ano passado pelos Estados do Nordeste para a Gestão Coordenada do Uso do Ar (Nescaum, na sigla em inglês), um grupo de reguladores estatais da qualidade do ar. Depois de analisar cerca de 250 aquecedores a lenha certificados, o relatório encontrou "uma falha sistémica de todo o processo de certificação, incluindo a supervisão da EPA e a aplicação dos seus requisitos".

Um porta-voz da EPA confirma que a agência está "a trabalhar para responder às preocupações levantadas pelo relatório 2021 da Nescaum".

Especialistas dizem também que os fogões a pellets, que também podem ser certificadas pela EPA, são outra opção - embora tipicamente exijam electricidade para funcionar. Estes fogões utilizam pellets feitos de madeira comprimida ou outra biomassa como combustível e são geralmente mais limpos e eficientes do que os fogões a lenha, de acordo com a EPA.

No entanto, também neste caso estão a ser levantadas preocupações ambientais e sociais acerca dos pellets e da forma como são fabricados. Um relatório do Rachel Carson Council, um grupo ambiental nacional, criticou a indústria de pellets de madeira, chamando a atenção para impactos como a desflorestação e o aumento do risco de problemas de saúde para as comunidades que rodeiam as instalações de produção que libertam poluição. O relatório observou também que "a queima de pellets de madeira liberta 65% mais CO2 do que carvão por megawatt-hora".

Gás natural

Na sua maior parte, as lareiras a gás natural, que também incluem inserções de fogões a gás ou toros, "vão levar a uma queima muito mais limpa e segura do que a madeira e outros tipos de combustíveis", defende Brett Little, o gestor de educação do GreenHome Institute, uma organização sem fins lucrativos. Porém, de acordo com a EPA, os toros a gás são geralmente concebidos para fins decorativos. Se se pretende fornecer calor para uma sala, a instalação de um fogão a gás numa lareira aberta pode ser a melhor escolha.

A queima de gás natural "não tem praticamente emissões de partículas", acrescenta Crouch. Mas produz poluentes tais como dióxido de azoto e monóxido de carbono, contrapõe o porta-voz da EPA. A agência recomenda evitar a utilização de lareiras a gás não ventiladas, incluindo toros a gás e fogões a gás.

Alguns peritos dizem que também é importante ter em conta a pegada ambiental mais ampla da fonte de energia. Uma proporção significativa do gás natural nos Estados Unidos é obtida através de um processo de extracção controverso conhecido como fracking. E como o gás natural é principalmente metano, qualquer fuga pode libertar o potente gás de estufa para o ar.

"O fogão de pellets não está a vazar metano para a atmosfera, enquanto o sistema de gás natural está a contribuir para a emissão de metano em toda a parte e também nas casas das pessoas", pouco disse.

Independentemente de se ter uma lareira a gás ou a lenha, a EPA apela à instalação e manutenção adequadas. "Chaminés ou condutas bloqueadas, com fugas ou danificadas podem libertar gases e partículas de combustão prejudiciais e até concentrações fatais de monóxido de carbono", alerta o porta-voz da EPA. As chaminés e os respiradouros devem ser inspeccionados por profissionais todos os anos.

Eléctrico e estético

Se pretende principalmente uma lareira para estética, Brett ​Little encoraja as pessoas a fazerem uma pergunta: "É necessário queimar alguma coisa para fazer isso?"

As lareiras eléctricas, muitas das quais são equipadas com aquecedores de resistência, podem proporcionar o aspecto e a sensação de uma lareira a lenha ou a gás sem as preocupações de emissões no local.

"Porquê emitir carbono e arriscar a sua saúde e a sua segurança quando pode simplesmente ter algo que seja muito agradável esteticamente e que funcione muito bem, adoptando uma abordagem eléctrica"? Mas Little e outros peritos notam que o impacto ambiental destas lareiras depende também em grande parte da forma como a electricidade é gerada. "É preciso compreender a sua rede de energia e de que é feita a sua rede na altura", argumenta.

"Pode ainda estar a queimar gás indirectamente através da central eléctrica", acrescenta, concluindo: "Mas o que sabemos é que a rede de energia está a ficar cada ano mais limpa e, eventualmente, tudo será renovável".