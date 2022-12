Favaios investe 1,2 milhões de euros para ampliar adega a pensar nos vinhos DOC Douro

É o primeiro de vários investimentos previstos para os próximos anos pela cooperativa duriense, que quer reduzir a sua dependência do Moscatel do Douro e melhorar a produção de vinhos tranquilos.

A Cooperativa de Favaios vai investir 1,2 milhões de euros na ampliação da sua adega, para melhorar as condições de produção dos vinhos tranquilos e continuar a diversificar a sua oferta. A obra, que será em parte financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência português, também permitirá preparar um futuro "que trará mais uvas" (a adega tem lista de espera para a entrada de novos associados e há vários lavradores a reestruturar vinhas no planalto de Alijó). Arrancará no próximo ano, para estar concluída em 2024.

"Vamos fazer um novo pavilhão, com mais capacidade de fermentação, sobretudo para vinhos brancos. E esse é, para já, o nosso futuro imediato", revelou ao Terroir o presidente da adega, Mário Monteiro, sobre o primeiro de vários investimentos previstos para os próximos anos na Adega Cooperativa de Favaios. O novo pavilhão e o equipamento que lá será colocado representam a primeira de cinco fases de renovação da adega que celebrou 70 anos em Novembro.

"Numa segunda fase, teremos também a ampliação da capacidade de armazenamento. O espaço, neste momento, é exíguo, é muito curto. Depois, renovaremos a recepção das uvas, queremos torná-la capaz de receber uvas de vindima mecanizada, que o futuro aqui no planalto vai passar por aí. Começa a haver já falta de pessoas para a vindima e com toda a certeza que os grandes agricultores, mais tarde ou mais cedo, irão fazer vindima mecanizada e nós teremos que estar preparados para receber essas uvas", adianta Mário Monteiro.

Essa fase implicará actualizar os tegões de recepção das uvas, que deixarão de colocadas e transportadas em caixas ou tinas e passarão a seguir em camiões basculantes que descarregarão directamente para os tegões. As uvas sofrerão algum esmagamento, mas o director de enologia da adega, Miguel Ferreira, fica descansado pelo facto de "quase todos os viticultores associados estarem muito próximo, num raio de 2 Km da adega".

Numa quarta e quinta fases, a direcção da Adega de Favaios quer investir, respectivamente, nas linhas de engarrafamento (há três, uma é exclusivamente dedicada ao famoso Favaíto) e num centro de visitas. Já existe um circuito organizado, com algumas peças em exposição e vistas para a produção, mas, neste caso, o projecto passa por valorizar o enoturismo, passando a fazer a recepção de turistas na adega original, uma vez libertado o edifício que ficou concluído em 1956, quatro anos depois da fundação da cooperativa.

A miniatura Favaíto nasceu em 1985 e é dentro do Moscatel do Douro jovem o vinho que a Adega Cooperativa de Favaios mais vende. A Cooperativa de Favaios vende 32 milhões de Favaítos por ano, sendo actualmente líder nacional em moscatéis. Nos últimos anos, a Adega de Favaios abriu-se ao turismo com a criação de um circuito de visita, mas no futuro a cooperativa quer mesmo abrir um centro de visitas. No circuito que agora existe e que dá para ver a produção, o Favaíto está em destaque, mas também se percebe como é abrangente o portefólio da Adega de Favaios. Na Adega de Favaios, enchem-se 200 mil garrafas miniatura de Favaíto por dia.

A adega duriense, conhecida historicamente pelo vinho generoso feito da casta Moscatel Galego (o Clássico, engarrafado em formato 75 cl ou a miniatura nascida em 1985, mas também as categorias especiais), quer reduzir a dependência do licoroso e apostar no crescimento das vendas de DOC Douro. A fatia do vinho tranquilo tem vindo a crescer desde 2010, permitindo equilibrar um pouco a balança, mas ainda assim, "em valor, o Moscatel representa cerca de 65 por cento" do negócio, partilha Mário Monteiro.

No volume, a distribuição entre Moscatel e tudo o resto é mais equilibrada, mas é preciso valorizar esses outros vinhos. A adega recebe anualmente "11 mil pipas de vinho, [o que representa] pouco mais de 6 milhões de litros", explica Miguel Ferreira. Desse vinho todo, concretiza o enólogo, "o Moscatel representa mais ou menos 3 milhões de litros, o vinho do Porto 1,5 milhões de litros" (sendo que a maioria deste volume é vendido a granel, na adega só ficam "200 mil litros", que são engarrafados com a marca Monge) e o DOC Douro (Encostas de Favaios e Casa Velha) e o espumante "outro milhão e meio de litros".

Do Moscatel que sai da Adega de Favaios, o grande volume é Moscatel jovem, "que não é tão jovem como isso", já que tem "uma idade média de três anos", ressalva o técnico que dirige a equipa de que também fazem parte os enólogos Celso Pereira e Filipe Carvalho. O desejo da cooperativa é fazer "descolar" as categorias especiais do generoso (ao contrário do que acontece no vinho do Porto, no Moscatel do Douro ainda são os moscatéis correntes a dominar as vendas), como a edição comemorativa dos 70 anos (ler Crítica), recentemente lançada, e aumentar o preço dos tranquilos, cujas vendas deverão fechar o ano de 2022 a crescer 66 por cento.

Nos 22 anos que Miguel Ferreira leva de casa, a área de vinha de Moscatel Galego dos cooperantes da adega "passou de 400 para 600 hectares". Esses viticultores são actualmente "cerca de 500", o que representa um total de 1100 hectares de vinha no planalto. Onde não têm Moscatel Galego, foram plantando nos últimos anos outras castas, incentivados por direcção e departamento de enologia.

As castas do futuro

"O Gouveio é uma das castas de que mais gostamos e já incentivamos a sua plantação há muito, assim como o Viosinho", conta Miguel Ferreira, que em 2014 virou também viticultor e cooperante da adega. Esse trabalho de selecção e valorização (aquelas uvas passaram a ser mais bem pagas) começou com a entrada do enólogo e da sua equipa, em 2001. Depois, emergiram o Rabigato e o Arinto. E, mais recentemente, a aposta voltou-se para variedades mais invulgares, como o Samarrinho e o Donzelinho Branco.

"Tirando o Moscatel da equação, hoje em dia os nossos viticultores já tem mais destas castas do que das outras variedades brancas", regozija-se o enólogo, que sabe do que fala. Não só porque recebe as uvas, mas também porque estuda, há mais de uma década, as parcelas de alguns associados e vinifica mesmo em separado algumas variedades desses lavradores. O passo seguinte foi seleccionar viticultores que valia a pena "conhecer melhor". "Esse trabalho é mais recente, mas já dá origem aos nossos brancos Grande Reserva."

O director de enologia da Adega de Favaios, Miguel Ferreira, junto às cubas rotativas onde as categorias especiais de Moscatel do Douro chegam a fazer "macerações de dois e três meses" Anna Costa A sala onde ficam os cascos de envelhecimento da Adega de Favaios. A cooperativa só lança um Moscatel datado (de um ano só) "com pelo menos 20 anos" de envelhecimento em madeira Anna Costa O enólogo Miguel Ferreira fez a primeira vindima na Adega de Favaios em 2002, é de Penafiel mas já se sente da terra, onde vive e já comprou vinha Anna Costa A Adega de Favaios desafiou os enólogos da casa a criar algo que assinalasse os 70 anos da cooperativa, que se celebram em 2022. O resultado é este Moscatel Edição Comemorativa que junta as sete melhores colheitas da adega desde a sua fundação, em 1952 Anna Costa Mário Monteiro, presidente da direcção da Adega Cooperativa de Favaios, tem vários investimentos em agenda para os próximos anos. O primeiro é a ampliação da adega, já em 2023 Anna Costa Fotogaleria O director de enologia da Adega de Favaios, Miguel Ferreira, junto às cubas rotativas onde as categorias especiais de Moscatel do Douro chegam a fazer "macerações de dois e três meses" Anna Costa

E, ainda sobre castas, a melhor prenda que adega e associados podiam receber pelos 70 anos da cooperativa foi a autorização, pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), para utilização de Moscatel Galego Roxo nos vinhos da denominação de origem Moscatel do Douro. Apesar de existir em abundância e de ser do ponto de vista organoléptico idêntico ao Moscatel Galego Branco, o Moscatel Roxo estava proibido na vinificação e engarrafamento de Moscatel do Douro.

Não foi sempre assim, houve uma altura em que a legislação só falava em "Moscatel Galego", mas a partir do momento em que se passou a descrever esse Moscatel como branco o "outro" ficou automaticamente excluído. E o outro, o Roxo, está praticamente em todas as vinhas de Moscatel do planalto de Alijó, pelo menos, nas que têm mais de 15 anos.

O assunto foi sempre uma espécie de elefante na sala e estava já em discussão há algum tempo, a autorização chegou no final de Novembro, depois de o Conselho Interprofissional da região duriense (que reúne representantes da produção e do comércio) ter proposto ao IVDP a inclusão do "outro" Moscatel Galego nas especificações da denominação de origem Moscatel do Douro. Na Adega de Favaios há muitos anos que se fazem ensaios com a casta. Da vindima de 2023, a variedade já poderá ser engarrafada.

E a alteração traz outra vantagem. É que, como explica Miguel Ferreira, o Moscatel Galego Roxo é "mais resistente à seca e ao calor extremo" e "pode ser uma solução interessante no futuro face às alterações climáticas", nomeadamente para manter o tão apreciado "equilíbrio entre doçura e acidez" dos moscatéis de Favaios.

A acidez nos vinhos, já se sabe hoje, é uma das características que ficam ameaçadas num contexto de crise climática e a maturação mais lenta do Moscatel Roxo faz com que esta uva conserve mais bem a sua acidez natural. "Tenho quase a certeza de que vai ser uma parcela importante no futuro. Nem será preciso nós incentivarmos, vai haver associados que o vão fazer [plantar mais Moscatel Galego Roxo] por conta própria, porque eles sabem que é mais resistente, eles sabem", nota Mário Monteiro.

Outra consequência de anos vitícolas exigentes como o de 2022 é uma redução da produção, mas no planalto de Alijó, para além de a casta-rainha ser uma variedade produtiva, chove mais e os solos, cascalhentos mas férteis e fundos, retêm essa água, o que faz com que a produtividade por hectare seja ali mais elevada do que noutras partes do Douro.

A Adega de Favaios é líder nacional em moscatéis e só de Favaíto vende 32 milhões de garrafas por ano. A cooperativa, que "teve sempre resultados positivos", fecha o ano com 17 milhões de euros de facturação, mais dois do que em 2021. Exporta 15 por cento da sua produção (a meta nos próximos anos é vender lá fora 25 por cento), maioritariamente Moscatel ("entre 80 e 90 por cento"), e está presente em 26 países.