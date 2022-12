Isenção de IVA nos alimentos essenciais permitiria poupar 394 euros por ano, dizem nutricionistas

Se o Governo isentasse de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) os produtos alimentares considerados essenciais — que actualmente são taxados a 6% —, a poupança potencial de “uma família típica em Portugal, com dois adultos e um adolescente” ascenderia a 394 euros por ano, calcula a Ordem dos Nutricionistas. Esta quarta-feira, depois de Espanha ter decidido passar, temporariamente, alimentos de primeira necessidade para uma taxa zero de IVA, a bastonária Alexandra Bento recordou a proposta que a aquela ordem apresentou à Assembleia da República em Outubro, quando o Orçamento do Estado para 2023 estava em discussão, e lamentou que o Governo "nada tivesse feito".