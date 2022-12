Balanço 2022: os mais lidos no PÚBLICO

Esta é a lista dos artigos mais lidos (e vistos e ouvidos) do ano que agora termina.

A lista que se segue não é apenas o somatório dos números, é sobretudo o retrato dos temas (organizados por secção) que mais interesse despertaram junto dos nossos leitores — um dos retratos possíveis de 2022. Esta contabilidade não especifica a fonte, ou seja, não explica de que forma os leitores chegaram aos artigos — se directamente no site do PÚBLICO, se pelas redes sociais, se numa pesquisa num motor de busca ou através da partilha num grupo de WhatsApp, por exemplo.

Do início da guerra na Ucrânia, seguido “ao minuto”, ao fim da obrigatoriedade de usar máscaras nos espaços interiores, passando pelo apoio de 125 euros dado em Outubro, estes foram algumas das notícias que marcaram o ano. Mas também houve espaço para outras histórias que marcaram os nossos dias, como a de Marcos ou a do Talho das Manas.

Política

21 de Abril. O Governo deixou cair o uso de máscaras em quase todos os espaços interiores, incluindo nas salas de aula. Mas com excepções. A obrigatoriedade manteve-se em alguns espaços específicos, como lares de idosos, estabelecimentos e serviços de saúde (incluindo farmácias) e transportes públicos (nomeadamente táxis e transportes TVDE).

Sociedade

1 de Janeiro. Na década de 1950, um rapaz de sete anos ficou sozinho numa serra do Sul de Espanha. Cansado de maus-tratos, não tentou voltar para junto das pessoas. Acabou “adoptado” por uma família de lobos, com quem cresceu até ser levado à força, aos 19 anos. Na dura reinserção na sociedade, foi enganado por muitos, mas também ajudado pelos que se fascinaram com a sua história.

Economia

5 de Setembro. António Costa anunciou neste dia (uma segunda-feira) o apoio de 125 euros para cada cidadão que não fosse pensionista e que tivesse um rendimento anual até aos 37.800 euros brutos — 2700 euros brutos mensais. O cheque seria pago uma só vez, em Outubro.

Local

5 de Agosto. A falta de chuva no Inverno passado secou a nascente do rio Douro. Não foi inédito, mas este ano aconteceu mais cedo.

Mundo

24 de Fevereiro. Este foi o dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Foi o primeiro "ao minuto" desta guerra, um formato que ainda mantemos activo diariamente — e foi um dos textos globalmente mais lidos no site.

Ciência

6 de Abril. Em entrevista ao PÚBLICO, o neurocientista Joseph Takahashi falou-nos da base genética dos ritmos circadianos, de como estes afectam o metabolismo e de que forma são perturbados pelos horários ditados pelo trabalho.

Azul

30 de Novembro. Chama-se sinóforo e pode bem ser o animal mais longo do mundo. Os avistamentos são comuns em Portugal.

Cultura

29 de Março. A cerimónia de entrega dos Óscares deste ano ficou marcada pelo estalo de Will Smith a Chris Rock. O humorista Ricardo Araújo Pereira disse, em entrevista, que esse foi o “momento perfeito para perceber a diferença entre comédia e agressão”.

Tecnologia

7 de Fevereiro. O ataque informático à Vodafone foi um dos maiores já registados em Portugal. Os problemas que daí resultaram afectaram milhões de pessoas durante semanas.

P3

12 de Julho. Há um restaurante que é um franchising em crescimento: um sítio onde os clientes são alvo de chacota e os funcionários garantem oferecer o pior serviço possível.

Fugas

16 de Junho. Esta é a história de quatro irmãs que herdaram um talho. O Talho das Manas é hoje num negócio em que até o catálogo das peças distribuídas da região de Lisboa dá gosto de ver.

Terroir

19 de Agosto. Uma entrevista com Cláudio Martins, o consultor que quer tornar o vinho português mais caro.

Ímpar

11 de Março. Menos de um mês depois do início da invasão da Ucrânia, fizemos o retrato dos dois homens-fortes da Rússia — inclui amantes e filhos ilegítimos.

Fotogaleria

13 de Março. A galeria de fotografias mais vista este ano é uma selecção do Annual Birth Photography Competition (Concurso Anual de Fotografia de Nascimento). A beleza e a dor do parto numa colecção que pode impressionar os nossomais sensíveis.

Podcast

22 de Junho. Este ano estreámos um programa sobre saúde mental; o episódio mais ouvido fala sobre burnout.

Vídeo

23 de Junho. O Presidente da Rússia tornou-se uma figura central na geopolítica mundial, e não pelas melhores razões.

Nota do editor: considerámos nesta contagem apenas os vídeos produzidos pelo PÚBLICO

Infografia

15 de Março. No início da guerra, Vladimir Putin utilizou como argumento que “a Ucrânia moderna foi completamente criada pela Rússia”. Estes mapas ajudam a compreender os mais de mil anos de história da Ucrânia.

Nota do editor: excluímos desta contagem os dois trabalhos de actualização diária sobre a guerra na Ucrânia e sobre a covid-19