Demissão da secretária de Estado não encerra caso, diz oposição

IL, BE, PAN e CDS defendem que são precisas mais explicações sobre papel do Governo no percurso da ex-gestora.

A deputada do BE, Mariana Mortágua, considerou que a demissão da secretária de Estado era a “única decisão possível” depois de ter recebido uma indemnização “milionária” da TAP e de ter sido novamente contratada por outra empresa do Estado. Mas o BE, assim como a Iniciativa Liberal, o PAN e o CDS, exigem mais explicações sobre o caso. O mesmo faz o PSD mas apontando o dedo directamente a António Costa.