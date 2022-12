Demissão de Alexandra Reis não põe fim à história

Dar emprego na NAV à gestora que recebeu meio milhão da TAP, sem ter o cuidado de saber em condições saiu, é bem mais do que negligência: é gestão danosa do interesse público.

Alexandra Reis foi demitida e com esse gesto o Governo tentou encontrar a válvula de escape para uma situação política cada vez mais ingerível – é impossível não associar a ira dos cidadãos em Murça contra o Presidente a esta história indecorosa. Alexandra Reis foi assim transformada no bode expiatório do desgoverno da TAP, do descontrolo dos ministérios que a tutelam e do clima de facilitismo, incompetência e sentimento de impunidade que vai grassando à sombra da maioria absoluta.