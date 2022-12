Como aparar os golpes

As conversas telefónicas com desconhecidos estão cada vez melhores. É a versão moderna da ida ao mercado, das trocas de palavras com vendedeiras e freguesas. Será que os trabalhadores dos centros de chamadas exigiram e conseguiram uma maior liberdade para falar com os clientes? Ou terão sido os maquiavélicos mercadeiros que descobriram que nós perdoamos (e gastamos) mais, quando estamos entretidos?