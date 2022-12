Líder de plano para sequestrar governadora do Michigan condenado a quase 20 anos de prisão

Um homem acusado de planear o sequestro da governadora do estado norte-americano do Michigan, com o objectivo de fomentar uma segunda guerra civil nos Estados Unidos, foi condenado a 19 anos e sete meses de prisão nesta quarta-feira, um dia depois de o seu principal cúmplice ter sido condenado a 16 anos de prisão.

As penas ficam muito aquém da prisão perpétua pedida pelo Departamento de Justiça norte-americano, num dos julgamentos de terrorismo doméstico mais sonantes das últimas décadas nos EUA. Alguns dos acusados — 14 no total, incluindo seis julgados nos tribunais federais e oito nos tribunais do Michigan — pertenciam a uma milícia paramilitar de extrema-direita e antigoverno conhecida como Wolverine Watchmen.

Segundo a acusação, os dois cabecilhas — Barry Croft Jr. e Adam Fox — receberam treino com armas de grande calibre e fizeram viagens nocturnas de reconhecimento às imediações da residência da governadora do Michigan durante o Verão de 2020. O plano seria frustrado em Outubro de 2020, a poucas semanas da eleição presidencial nos EUA e no auge das queixas, apoiadas por Donald Trump, contra as restrições impostas em vários estados para travar a pandemia de covid-19.

Durante o julgamento dos dois homens, o juiz deu como provado que o plano teve como motivações principais as queixas contra o confinamento imposto pela governadora do Michigan, em 2020, e um receio de que as autoridades federais confiscassem as armas aos cidadãos norte-americanos.

Este último argumento, relacionado com a posse de armas nos EUA, esteve na base do atentado à bomba contra um edifício federal no Oklahoma, em 1995, que matou 168 pessoas, incluindo 19 bebés e crianças. O principal responsável pelo atentado, Timothy McVeigh, era um ex-veterano da Guerra do Golfo que disse querer vingar-se das intervenções do FBI e de outras agências federais em Waco, no Texas, contra a seita de David Koresh, em 1993; e no cerco de Ruby Ridge, em 1992.

Durante o julgamento no Michigan, os procuradores do Departamento de Justiça norte-americano pediram prisão perpétua para os dois cabecilhas e compararam o papel de ambos ao dos líderes extremistas islâmicos: "Aquilo a que o ISIS e a Al-Qaeda chamam um mujahedin, eles chamam um 'patriota'."

"O sr. Croft queria fazer mais do que sequestrar a governadora do Michigan, ou até mesmo assassiná-la", disse a acusação. "Ele disse que estava ansioso pelo início da guerra no país. Só uma pena de prisão perpétua pode impedir o sr. Croft e outros de continuarem a lutar por essas visões apocalípticas para o nosso país."

Informadores

O homem que conheceu a sua sentença nesta quarta-feira, Barry Croft Jr., um camionista de 47 anos residente no Delaware, foi considerado culpado, em Agosto, de conspirar para sequestrar Whitmer e para detonar uma arma de destruição maciça — uma bomba com que o grupo pretendia destruir uma ponte que dá acesso à residência da governadora do Michigan, impossibilitando a chegada da polícia ao local.

Na terça-feira, o mesmo juiz do Michigan que presidiu ao julgamento de Croft, Robert J. Jonker, condenou Adam Fox, de 41 anos, a 16 anos de prisão pelas mesmas acusações. As sentenças foram anunciadas no final de um segundo julgamento, sete meses depois de um outro júri não ter chegado a consenso sobre a inocência ou a culpa dos dois homens.

O caso começou a ser investigado quando um novo membro da milícia Wolverine Watchmen, um veterano do Exército norte-americano, contou às autoridades que o grupo estava disposto a matar os polícias que tentassem travar o sequestro de Whitmer. Nessa altura, o FBI infiltrou dois agentes e outros dois informadores no grupo e acompanhou todos os passos do plano.

No primeiro julgamento, em Abril, outros dois elementos do grupo — Ty Garbin e Kaleb Franks — deram-se como culpados e testemunharam contra os líderes do plano. Garbin foi condenado a 30 meses de prisão e Franks a quatro anos de prisão. O primeiro julgamento terminou também com dois acusados, Daniel Harris e Brandon Caserta, a serem ilibados de todas as acusações.

Ao mesmo tempo, corre no sistema judicial do Michigan um outro julgamento que envolve oito homens acusados de terem prestado auxílio material ao grupo principal. No dia 15 de Dezembro, três deles foram considerados culpados e podem vir a ser condenados a penas de até sete anos de prisão.