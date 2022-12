Hospitais e casas funerárias chinesas sob pressão: “Quase todos os doentes têm covid”

Com a nova vaga de covid-19 que está a varrer a China a levar ao limite os meios e recursos sanitários do país, os hospitais e as casas funerárias chinesas estavam debaixo de enorme pressão nesta quarta-feira, situação que, somada às dúvidas sobre a verdadeira escala do surto e dos números oficiais de infectados, levou alguns Governos a considerarem a imposição de restrições de viagem a cidadãos chineses.