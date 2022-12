Crystal Beach, a vila canadiana que a tempestade de neve cristalizou

O sudeste de Ontário, perto de Toronto (Canadá) e Buffalo (EUA), foi fortemente afectado pela tempestade que atingiu o continente. As aguas do lago Erie “congelaram” vilas nos dois lados da fronteira.

As tempestades de neve e de gelo não são incomuns quando o Inverno chega ao lago Erie, a massa de água que banha os estados norte-americanos do Michigan, Ohio, Pensilvânia e Nova Iorque e o sudeste da província canadiana de Ontário.

Mas o poderoso “ciclone-bomba” que atingiu a América do Norte nos últimos dias e que bateu recordes de queda de neve e de temperaturas reduzidas deixou uma quantidade inédita de gelo em várias vilas e cidades dos dois países localizadas junto ao lago, e deu uma dimensão reforçada ao nome da localidade canadiana de Crystal Beach (“Praia de Cristal”).

Fotografias e vídeos divulgados nos últimos dias pelas televisões locais e publicados nas redes sociais mostram a pequena vila próxima da cidade de Fort Erie, nas margens do lago com o mesmo nome, cristalizada pela acção das águas e do vento.

As ondas do lago Erie, originadas pelos ventos fortes da tempestade, foram atiradas para as ruas e contra as casas de Crystal Beach, e, somadas às temperaturas muito baixas que se fizeram sentir no final da semana passada naquela região, deixaram uma espessa camada de gelo cristalizado nos telhados, nas paredes, nos passeios e nos veículos da vila, dando-lhe um aspecto quase fantasmagórico.

“[As ondas] subiram por cima do muro [do lago]. Tinham, provavelmente, dez ou 15 pés [três a quatro metros e meio] de altura. Depois, a água congelou nas traseiras e no topo das casas, até lá abaixo”, contava, na terça-feira, um habitante de Crystal Beach, à televisão canadiana CTV News Toronto.

“Pode imaginar o imenso volume e a força da água que cruzou a barreira [do lago] e que depois congelou instantaneamente. Foi absolutamente incrível”, acrescentou. “Estamos aqui há muito tempo e nunca vimos um tempo tão mau”, lamentou.

“O vento devia estar a soprar a 100 quilómetros por hora, não conseguíamos ver nada. Não conseguíamos ver o outro lado da rua”, relatou outro residente da vila.

Fenómeno semelhante também foi registado pelos media norte-americanos e pelos habitantes dos arredores de Buffalo, nos EUA, a segunda maior cidade do estado de Nova Iorque, um dos epicentros da tempestade Ellie.

Numa mensagem publicada no Twitter, na véspera de Natal, a governadora do estado norte-americano, Kathy Hochul, comparou o cenário num conhecido restaurante de Hamburg ao popular filme da Disney que conta uma história sobre a neve e o gelo.

“Com a neve ainda a cair e temperaturas geladas abaixo do zero, o Hoak’s parece uma cena do Frozen”, escreveu naquela rede social, partilhando um vídeo do restaurante, e pedindo às pessoas para não saírem de casa.

Apesar do efeito espectacular que o gelo criou em Crystal Beach e noutras zonas do lago, a tempestade causou enormes danos materiais nas casas das pessoas e no espaço público, que são cada vez mais evidentes à medida que o gelo vai derretendo.

No que toca a Fort Erie, para já, a prioridade é garantir que as quase quatro mil pessoas da área mais alargada da cidade que ainda estavam sem energia no fim-de-semana, devido a danos nas infra-estruturas da Canadian Niagara Power, consigam ver restabelecido e sem cortes o abastecimento eléctrico.

As autoridades da região administrativa de Niagára declararam estado de emergência no sábado à noite para os seus 12 municípios.

Crystal Beach está a apenas 15 quilómetros de distância de Buffalo. Na cidade norte-americana, a mais afectada pela tempestade, morreram 32 pessoas, do total de 60 mortos em todos os Estados Unidos, segundo o balanço de terça-feira das autoridades norte-americanas.