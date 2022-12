Três detidos na operação especial da PSP no Bairro do Zambujal na Amadora

A PSP deteve nesta quarta-feira três pessoas e apreendeu 23 armas durante uma operação especial no Bairro do Zambujal, na Amadora, tendo sido realizadas 20 buscas domiciliárias com vista à detecção de armas ilegais, anunciou a corporação.

Em comunicado, a PSP refere que na operação especial de prevenção criminal, que decorreu na madrugada e manhã desta quarta-feira, através da divisão da Amadora, no distrito de Lisboa, foram realizadas 20 buscas domiciliárias com o objectivo de "localizar e apreender armas de fogo e outras, cujas condições de detenção são ilegais".

De acordo com a PSP, os suspeitos detidos estavam "identificados após um longo trabalho de investigação criminal".

Durante a operação foram apreendidas quatro espingardas, cinco reproduções de arma de fogo, quatro revólveres, dez pistolas e mais de 600 munições (de calibre 22 e 12mm).

Na nota, a PSP avançou ainda que participaram na operação "mais de uma centena de polícias" das valências de investigação criminal, de ordem pública e ainda da Unidade Especial de Polícia.

A corporação explicou também que, "enquanto entidade competente para o licenciamento, fiscalização e controlo de armas" em Portugal, procura com este tipo de operações "verificar as condições de uso e porte de armas de fogo, bem como proceder à apreensão de armas ilegais ou utilizadas fora do contexto para o qual as respectivas licenças foram emitidas".

No comunicado, a PSP apelou ainda para que, com o aproximar de mais um final de ano, os "detentores de armas de fogo respeitem a legislação em vigor, abstendo-se de as usar fora dos contextos definidos, evitando colocar em risco a vida e integridade física dos próprios ou de terceiros".